Жители Колывани провели стихийный митинг из-за гибели двоих детей

Несколько сотен жителей поселка Колывань в Новосибирской области в понедельник провели стихийный митинг с требованием отставки главы администрации Виктора Аверина. Они считают чиновника ответственным за смерть двоих детей. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

По данным издания "Тайга.Инфо", вскоре после акции свой пост покинул глава рабочего поселка Алексей Дорофеев.

2 февраля двое братьев утонули в яме, которую местные коммунальщики вырыли еще осенью при ремонте водопровода. Аналогичный случай произошел несколько месяцев назад. Молодой мужчина упал в яму и погиб. Тогда никто ответственности не понес, а случившееся объяснили тем, что мужчина якобы был пьян.

Участники митинга рассказали корреспонденту "Сибирь.Реалии", что жители неоднократно обращались в администрацию посёлка с просьбой засыпать яму, но столкнулись с отказом.

Вышедший к возмущенным людям глава района попытался переложить вину за смерть детей на рабочих, чинивших водопровод. Однако собравшиеся не стали его слушать и начали громко скандировать требование об отставке.

Жители Колывани говорят, что гибель детей стала последней каплей. В ходе митинга они напомнили о проблемах, которые в поселке не решаются годами: нет уличного освещения, изношены коммунальные сети, на все жалобы местные власти отвечают "отписками". Акция продолжалась около часа. Полиция в ход несанкционированного митинга не вмешивалась.

5 февраля директору коммунального предприятия поселка Колывань предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.