В Брюсселе начался судебный процесс над "парижским террористом"

Главный подозреваемый в причастности к терактам в Париже в 2015 году предстал перед судом Бельгии, подданным которой он является. Салах Абдеслам впервые появился на публике после задержания полицией. Французская и бельгийская полиция разыскивала его в течение четырех месяцев после серии терактов в парижском концертном зале "Батаклан", у национального стадиона, в баре и ресторане.

Ответственность за теракты в Париже 13 ноября 2015 года взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В марте 2016 года эта же группировка заявила об ответственности за теракты в Брюсселе в марте 2016 года – тогда погибли 32 человека.

28-летний Салах Абдеслам до настоящего времени содержался в полицейском изоляторе в окрестностях Парижа. Надзиратели постоянно наблюдали за ним, чтобы не допустить самоубийства заключенного. Для участия в судебном процессе Абдеслам был переведен в строго охраняемую тюрьму у северной границы Франции для обеспечения его участия в судебных заседаниях в брюссельский Дворец юстиции.