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Снежный апокалипсис в Москве

За выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков, к понедельнику толщина снежного покрова достигла 55 см - это сильнейший февральский снегопад в столице России за историю наблюдений. В городе повалены более 2000 деревьев, в аэропортах были отменены и задержаны почти полторы сотни рейсов. Один человек погиб в результате падения дерева и обрыва электропроводов, еще пятеро получили травмы. Посещение школ учениками в понедельник объявлено свободным.
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Бульдозеры вышли на Красную площадь
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Бульдозеры вышли на Красную площадь

Пешеходы на улице Покровка
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Пешеходы на улице Покровка

Уборка снега на Никольской улице во время метели
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Уборка снега на Никольской улице во время метели

Сотрудники коммунальных служб на крыше во время снегопада
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Сотрудники коммунальных служб на крыше во время снегопада

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