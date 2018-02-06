Концерт пигмеев: соцсети о списке кандидатов в президенты России

ЦИК завершил проверку подписей у потенциальных кандидатов в президенты. В итоге на этом этапе не был отсеян никто – сама Элла Памфилова называет это "беспрецедентным случаем".

7 февраля будет рассмотрен вопрос о регистрации Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, 8 февраля – Ксении Собчак и Максима Сурайкина.

Олег Козырев:

Фея АП в полночь превращает нарисованные подписи в настоящие

Кирилл Шулика:

А интересно, процент брака из Кремля сообщают или тут свобода творчества?

Леонид Волков:

Не собираюсь никому ничего доказывать, все кто что-то понимает – и без того все прекрасно понимают про этот "сбор подписей" и эту "проверку подписей", а кто не понимает – тот и не поймет.

И не самое большое это вранье, да и сбор подписей такая штука – я давно и последовательно считаю, что этот институт должен быть отменен (или, по крайней мере, дополнен избирательным залогом).

Но.

Математик во мне не может пережить того, как эти люди обращаются с цифрами. Просто нельзя так.

ЦИК завершил проверку подписей Путина и нашел в них "рекордно низкие" 0.39% брака. Из этого строго математически следует, что никакой проверки подписей ЦИК не делал вообще. Каждому, кто читал наш разбор на Хабре, где мы рассказывали о системе сбора подписей, должно быть очевидно, почему это так.

Но кратко расскажу.

Что такое "проверка подписей"? Есть четыре набора данных.

1. Реальные данные живых избирателей: год рождения, серия и номер паспорта, адрес по прописке – как они указаны в паспорте.

2. Эти же данные в подписном листе.

3. Эти же данные, после их оцифровки специалистами ЦИК РФ (они вбиваются с подписных листов в некие таблицы, чтобы делать сверку с базами).

4. Эти же данные в базе ФМС (теперь – УВМ МВД, но по привычке и для краткости буду говорить про базу ФМС).

Процент брака в 0.39% говорит не только о том, что все избиратели – живые и настоящие, и поставили живую подпись и все их данные правильные, но и о том, что все данные были безошибочно перенесены в подписной лист, потом безошибочно оцифрованы ЦИКом и совпали с безошибочными данными в базе ФМС.

Но так не бывает: потому что перенос данных из паспортов избирателей в подписные листы делается человеком, и перенос данных из подписного листа в таблицы ЦИК делается человеком, и базы ФМС тоже ведутся человеком. А человек делает ошибки.

А если и не делает, то они возникают сами.

Сбор подписей ведется примерно месяц, за это время около 0.2% избирателей умирает, около 0.2% избирателей достигает 20-летнего возраста, около 0.2% избирателей достигает 45-летнего возраста, около 0.1% избирателей меняет фамилию после заключения брака, около 0.2% избирателей теряет и меняет паспорт, около 0.5% избирателей переезжает и меняет прописку – суммарно для 1.5% избирателей это влечет за собой изменение всех или части паспортных данных, которые подлежат проверке в ФМС. Базы ФМС не обновляются в режиме реального времени, ЦИК располагает определенными срезами этих баз, а даже если бы обновлялись – это не помогло бы. Потому что есть четыре ситуации: собрали новые данные, в базе уже старые; собрали новые данные, и в базе уже новые; собрали старые данные, а в базе уже новые; собрали старые данные, и в базе тоже пока старые – и в двух из них проверки не пройдут. Ситуации эти примерно равновероятны, и это дает не менее 0.7%-0.8% "органического" брака при идеальном состоянии баз.

Но куда больше брака дают ошибки ввода. Мы много экспериментировали, и можем утверждать, что самый лучший и аккуратный оператор никогда не превзойдет метрики в 1 ошибку на 200 записей – то есть 0.5% брака не может не прилететь при переписывании данных в подписные листы, столько же – при оцифровке подписных листов в ЦИКе. (На самом деле, по нашему опыту – больше).

Итого: если подписи идеально собираются идеальными сборщиками, а потом идеально проверяются по идеальной базе – можно надеяться на 2% брака в самом лучшем случае. Если подписи вообще не собираются, а полностью рисуются по той же самой базе, по которой их потом будут проверять – можно надеяться на 1% брака. Но декларируемый ЦИКом процент брака в 0.39% невозможен.

Пока писал этот пост, ЦИК подогнал еще цифр: у Явлинского 1.7% брака, у Бабурина 3.2%, у Титова 4.4%. Они специально издеваются! Явлинский единственный из всех видимо все-таки что-то собирал (его финансовый отчет и активность отделений Яблока в регионах позволяют это предположить), но процент брака тоже говорит о том, что никакой внимательной проверки его подписи не проходили – зато у Бабурина и Титова, которые совершенно железно не собирали ничего, вполне человеческие (при тщательнейшей и идеально организованной работе сборщиков) проценты.

Все эти "выборы" – издевательство над здравым смыслом от начала и до конца. Вот сигнал, который нам дает ЦИК РФ всеми возможными способами.

Алексей Рощин:

Просто хохот

ЦИК сообщил, что в подписях за Бабурина (который честно отчитался, что не потратил на сбор 100 тысяч подписей ни копейки) он "обнаружил" только 3,18% "брака". А у Явлинского и вовсе "1%". В общем, "налетай-подешевело"! Прямо как-то удивляешься неудалой Кате Гордон, которая давеча объявила, что снялась с гонки, потому что "поняла, что собрать 100 тыс. подписей вовремя не получается". Как же так, Катя?! Вон же их, за бесплатно собирают без проблем! Сами собирают (в 50 регионах разом), сами проверяют, сами пакуют, сами привозят. Все "христаради". Что же ты, Катя? Неужто свет Бабурин настолько популярнее в народе авторши ломовых хитов Ани Лорак?!

Почему так? Объяснение все то же – властям нужна ЯВКА. Поэтому дана команда регистрировать всех, кто способен добавить к явке хотя бы процент. Ну, господа-"забастовщики", прячьтесь! Отныне "яблочники" в соцсетях начнут просто лютовать – морковка в виде 3% за Явлинского у них перед носом, "за это можно все отдать!"

Подключатся также "бабуринцы" и "титовцы". На просторах реальной необъятной Родины они, понятно, в гомеопатических количествах – однако в соцсетях могут поднять хороший гвалт, особенно объединившись. Навальному не позавидуешь – его теперь с утроенной энергией станут клеймить "раскольником" и "капитулянтом", просто потому, что он наступает на реальный ИНТЕРЕС.

Меня же, честно говоря, от такой "управляемой демократии" несколько тошнит. Все ведь откровенно, не стесняясь ничего: вот фокус, вот разоблачение.

Александр Рыклин:

Скажу крамольное – мне глубоко <плевать>, настоящие ли подписи сдают в ЦИК кандидаты в президенты или фальшивые... Потому что ЦИК и сам весь фальшивый от первого члена до последнего. Если бы я был кандидатом, мне бы западло было туда сдавать настоящие подписи! И в радиусе пяти километров от этого самого ЦИКа все организации насквозь фальшивые и фейковые. Кроме мавзолея. Мавзолей настоящий. Там лежит реальная мумия Ленина...

Илья Яшин:

В который раз слышу от представителей "Яблока", что второй тур с Путиным и Явлинским – реальный исход президентской гонки. Понимаю, что предвыборный жанр подразумевает некоторую браваду, но создается впечатление, что часть партийцев и правда верит в то, что говорит.

А я вот, честно говоря, не понимаю, как Явлинский сможет набрать хотя бы 2%. И дело не в моем негативном отношении к Григорию Алексеевичу, а в простом электоральном раскладе.

Ну вот смотрите – чуть больше года назад на выборах в Госдуму "Яблоко" не дотянуло до 2%. Список "Яблока" тогда казался довольно сильным и включал Гудкова, Рыжкова, Шлосберга, Ширшину. Это не помогло: во главе с Явлинским партия провалилась, не получив ни одного мандата и потеряв госфинансирование.

С 2016 года не произошло ничего, что способствовало бы росту популярности Явлинского. Да он и сам не сильно старался: особой активности не проявлял, на публике появлялся гораздо реже, чем это положено кандидату в президенты за несколько месяцев до дня голосования.

При этом в 2018 году Явлинского ждет более серьезная конкуренция на демократическом фланге, по сравнению с выборами в Госдуму. Вместо развалившегося перед парламентскими выборами ПАРНАС, активно ведет кампанию Собчак. По-прежнему в обойме Титов, список которого в 2016 году всего лишь на 0,7% уступил "Яблоку". Да и выдвинувшийся от КПРФ Грудинин вполне способен увести часть левого яблочного электората: почитайте, как за него агитирует, например, Александр Минкин, много лет симпатизировавший "Яблоку".

Итак, конкуренция теперь выше – а предложение "Яблока" стало слабее. В 2016 году за "Яблоко" голосовали в том числе те, кому Явлинский не очень нравится: они ставили галочку за тех же Гудкова, Рыжкова или Шлосберга. Но теперь-то галочку надо ставить лично за Явлинского, а не за "объединенных демократов", выглядывающих из-за его спины.

Надо смотреть правде в глаза: предвыборный расклад для Явлинского очень тяжелый. Вероятно, самый тяжелый за всю его политическую карьеру. Мне кажется, он и сам понимает, что его ждет 18 марта. Именно поэтому на старте кампании проговорился в интервью "Новой газете", что морально готов к "унижению процентами".

Думаю, именно поэтому Путин и принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера. Он безопасен, заранее обречен на тяжелое поражение и в итоге даст возможность Кремль наглядно продемонстрировать "оглушительную непопулярность идей западной демократии в России".

Мотивация Путина мне понятна. Но вот мотивация Явлинского – загадка. Зачем, Григорий Алексеевич?

Пётр Милованов:

1. Путин 77.

2. Грудинин 8,5.

3. Жириновский 8,3.

4. Испорченные 1,7.

5. Сурайкин 1,25.

6. Явлинский 1,1.

7. Титов 0,95.

8. Собчак 0,85.

9. Бабурин 0,35.

Пётр Милованов:

Мой прогноз по поводу участия различных слоев населения в мероприятии 18.03.18

1.Бабурин: крайне-правые консерваторы (1%)

2.Грудинин: право-левые консерваторы (1%)

3.Жириновский: "подростковый" протест, фашики (5%)

4.Путин: подневольные бюджетники и люмпены (30%)

5.Собчак: женщины из миллионников до 45 лет (2%)

6.Сурайкин: ноу комментс (менее 1%)

7.Титов: обделенные господрядом (менее 1%)

8.Явлинский: фанаты Явлинского (1%)

В сумме ровно треть.

Кирилл Рогов:

Концерт пигмеев, так примерно следует называть сценарий кандидатского списка, разработанного президентской администрацией для ЦИКа. Кандидаты явно слабее, чем, например, в 2012 г. Это или медийные фантомы (Собчак, Грудинин), специально созданные под выборы, или мизеры (Титов, Сурайкин, Бабурин, Явлинский). Никто, включая стареющего Жириновского, не способен выйти за 10%. С обеих сторон – право-либеральной и лево-консервативной аккуратно подобраны по 3 кандидатуры, чтобы предотвратить минимальную консолидацию.

Попадание Ксении Собчак в список – следствие слабости ее кампании. Синергии либеральной риторики и гламурной дивы не случилось (хотя могло бы, мне кажется, если б были желание и деньги).

Так же, кстати, было и на путинских выборах 2004 г. – специально отобранные слабые кандидаты. Это отражает, видимо, какую-то повышенную неуверенность и подозрительность, которую ощущает Путин перед лицом выборов. (В 1996 г. он был начальником избирательного штаба проигравшего инкумбента.) С другой стороны, ставка сделана на эффект разрыва между Путиным и остальными кандидатами. Именно этот разрыв должен продемонстрировать качество Путина как национального лидера. (Это позволит нивелировать возможную невысокую явку.)

В целом, такой сценарий итогового бюллетеня, на мой взгляд, резко повышает вероятность изменений в конституции в ближайшие годы, которые позволят Путину тем или иным образом остаться у власти и дальше. В этом случае россияне могут обнаружить, что выбрали Путина в марте не на 6 лет, а на 20.

Ярослав Белоусов:

Участие Явлинского в выборах президента – вопрос уже решенный. Причем, в положительную для одного из старейших политиков РФ сторону.

Запасайтесь попкорном и смотрите, как в ближайшее время будут собачиться "либеральные" кандидаты – Собчак, Явлинский и Навальный (который, не участвуя в выборах, создает фон, будто он – главное лицо электорального процесса).

"Главное лицо электорального процесса" действительно высказалось, причем довольно скандально.

За Явлинского и Собчак многие обиделись.

Роман Могучий:

Тяжело, наверное, быть единственным работающим человеком в стране.

Алексей Дуленков:

Навальный, конечно, уважаемый оппозиционер. Но такими заявлениями он в моих глазах теряет авторитет. Когда я сам видел, как десятки сборщиков собирали подписи по квартирам

Александр Кобринский:

А это все, что надо знать о Навальном. Люди, знающие, с какой тщательностью собирались подписи, как они отбраковывались по любым мелочам ("пр." – вместо "просп." – например, шло сразу в брак), не могут испытывать ничего кроме брезгливого омерзения к этим писаниям.

Интересно, кто-нибудь действительно хочет такого "президента" – самовлюбленного и злобного?

Кирилл Гончаров:

Давно не комментировал Алексея. Он в сложном положении, против него и его окружения систематически фабрикуют уголовные дела, и желаю ему не пасть духом.

В тоже время, Алексей проявляет себя с худшей стороны. Сначала он выступает за бойкот, преследуя одну цель: снижение поддержки кандидатов с демократического фланга, боясь потерять актуальность и авторитет. Политик такого склада не может существовать в конкурентной среде. Главный противник для него – кто угодно, но не Путин, скорее даже так, Путин – источник его деятельности, он зависим от него. В Явлинском и остальных он видит угрозу своему статус-кво. Но окей, это было предсказуемо.

Но сегодня Алексей поднял новую планку, он публично соврал, он публично оскорбил больше 100 тысяч жителей нашей страны поставивших свою подпись за Явлинского, он публично оскорбил десятки тысяч сборщиков, работавших день и ночь. Это на его совести. На мой вопрос в твиттере, он, естественно не ответил.

И правда, персонаж.

Максим Кононенко:

Вообще запомните сегодняшний день. 5 февраля 2018 года. В нашем спрессованном времени это вполне себе историческая дата. День, когда Навальный превращается в тыкву. День, когда он одним своим твитом исключил себя из политического процесса. Причем не того, который ассоциируется с Путиным, а с тем, о котором думают те, кто представляет себе политический процесс после Путина.

Навальный взял и написал, что все подписи, поданные в ЦИК кандидатами в президенты – фальшивые. Что никаких сборщиков не было. Он уже и раньше говорил так, скажем, про Машу Баронову, которая избиралась в Мосгордуму. И хотя у каждого мыслящего человека доверия к Бароновой в тысячу раз больше, чем к Навальному, то огульное обвинение сошло ему с рук.

Сегодняшнее уже не сошло. Навальному предъявили всё: и сборщиков, которые собирали подписи. И членов региональных штабов самого Навального, которые собирали подписи для той же Собчак. И свидетельства из тех же штабов, что весь сбор подписей в пользу Навального осенью был ложью и профанацией. И даже тот неоспоримый факт, что это "Единая Россия" дала Навальному подписи, позволившие ему преодолеть муниципальный фильтра на выборах мэра Москвы.

Общеизвестный порядок стадий осознания катастрофы таков: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Навальный сейчас находится на первой стадии. Он еще не готов принять, что политика Навального больше нет. Что политическая машина продолжает ехать вперед без него. Мне будет любопытен торг, я совершенно отчетливо представляю себе депрессию и принятие (читаемая сейчас всеми книга Петра Авена "Время Березовского" поможет представить это и вам), но я в нетерпении ожидаю стадии гнева.

Аркадий Бабченко:

Да. Всегда хотел спросить. Те, кто смеются над Явлинским, что он за двадцать лет не выиграл ни одних выборов – а что вы будете говорить через двадцать лет, когда ни одних выборов не выиграет и Навальный?

Это пост не политических симпатий.

Это пост логики.

Олег Пшеничный:

Я за Лёху, но насчёт "подписей не собирали" – это неуместное и грубое заявление.

Тщательнее надо подбирать слова, кругом же люди.

Александр Кынев:

При всем уважении считаю заявление Навального про сбор подписей кандидатами ошибкой (все делают ошибки). То что подписи за Явлинского и Собчак собирались, очевидно, не стоит отрицать очевидного. Для результата при небольших в общем то нужных цифрах имевшейся сети штабов достаточно. Какого они качества, не знаю, и это не важно. Другое дело, что сама процедура сбора и проверки подписей в России варварская, и решение по ней всегда политическое, независимо от их реального качества. Раз решили зарегистрировать, значит есть санкция. Хотели бы отказать, нашли бы повод без проблем. Мне все равно, кто как при такой процедуре подписи собирал – я за регистрацию всех, пусть решает избиратель, идти или нет и за кого голосовать

P. S. Думаю, что именно политический характер регистрации и имел ввиду Навальный, но выразился неудачно и видимо не было того, кто помог бы правильно эту идею сформулировать

Илья Клишин:

Люди, которые, захлёбываясь пеной, рассказывают, какой Навальный негодяй, пошляк и микро-фюрер, что обидел как-то не так дорогих их сердцу "кандидатов" на "выборах" Григория Явлинского и Ксению Собчак или кого-то ещё обидел или ещё что-то не так сделал, по их разумению, больше всего похожи на лысеющего маленького человека в дешевых грязных ботинках, которого отчитали на работе, которого пилит жена, которого весь свет обижает, и который идёт вечером по улице заснеженной улице, видит мерзнущего котёнка и пинает его. Ему так легче, но проблем его это, конечно, не решает ничуть

Ещё один предвыборный сюжет – почему вполне "согласованного", как многие считают, Грудинина, так отчаянно мочит государственная пропаганда.

Пётр Шкуматов:

Наблюдаю в последние дни мощную атаку в СМИ на Грудинина. Грудинин в каждом утюге. Раскопали испанскую недвижимость Грудинина, а потом оказалось, что она на детей Грудинина, которые типа взрослые и сами делают, чего хотят и покупают чего хотят. Потом швейцарские счета и тому подобное. Обвинения достаточно серьезные. Но вот что странно. Происходит это всё как будто бы в вакууме. То есть никаких официальных телодвижений ни с одной стороны нет. В итоге возникает ощущение виртуальной реальности. Можно всё и никаких последствий. Если что, можно перезагрузиться из последнего сейва. Странно.

Я бы на месте Грудинина агрессивно пошел в суд. Написал непроверенную информацию? Вот иск. Приписал мне наличие счета, которого нет? Вот иск. Ну и так далее. Однако почему то этого не происходит и публичные разборки протекают исключительно в плоскости публичных же заявлений. Почему? Суд у нас уже совсем неприличное ругательство? И выиграть "западло"? Или просто у Грудинина есть ощущение, что это не совсем клевета и шансы на выигрыш далеко не 100%? Что, может быть, вся его критика основана на фактах? А конкуренты Грудинина? Разве они не хотят устранить юридическим способом опасного соперника, если уж у него нашли столько нарушений? Ведь это просто подарок, поднесенный на блюдечке с голубой каемочкой. Но тоже нет. Никто не идет в суд.

И только Ксюша, опытный боец телевизионного фронта, наверняка понимает, почему так происходит. Но ни с кем не делится. А выборы, тем временем, превращаются в одну из разновидностей бесконечного шоу "Дом-2018". Где самое страшное, что может случиться, это если тебя выгонят со съемочной площадки.

Алексей Шабуров:

Почему мочат Грудинина

Все теряются в догадках – почему околовластные СМИ так яростно бросились мочить Грудинина. Вроде бы его участие в выборах согласовано с Кремлем, так зачем же его топить?

Даже Навальный окунулся в какую-то конспирологию про борьбу между володинцами и кириенковцами, которые якобы через Грудинина выясняют свои отношения.

Но я думаю, все проще.

Я уже писал, что выборы – это такой профессиональный смотр, своего рода конкурс мастерства между многочисленными политическими менеджерами, технологами, пиарщиками и прочее. У каждого есть возможность показать себя, отличиться, выслужиться.

Есть такая возможность и у тех, кто специализируется на "информационном мочилове". Но кого мочить? Не Жириновского же с Явлинским. И не Собчак: на нее, видимо, стоит блок. Остается только Грудинин. Человек новый, внимание к нему приковано большое, да и зацепиться есть за что (счета, бизнес и прочее).

Думаю, что тут нет никакой глобальной команды сверху или хитрой игры. Есть возможность его мочить – вот и мочат, показывают себя. Опять же, создают видимость политической борьбы.

Дмитрий Аграновский:

Мне сейчас отношения Грудинина и режима напоминают отношения МОК и нашей российской сборной. Не участвовать нельзя, выпадешь из олимпийского движения совсем, и участвовать нельзя – выиграть не дадут, судьи засудят, победу отнимут, позорища не оберешься, обвинят во всех смертных грехах, а в суд не пойдешь, все равно он только после олимпиады (выборов) скажет свое слово, а "не тот результат" просто не признают. Я не могу советовать Грудинину, но если будет продолжаться в том же духе, можно и пригрозить сняться с выборов. Понятно, что этого не будет, но даже чисто теоретически – много ли почета для президента "выиграть" у Жириновского и Собчак?

Евгений Ихлов:

Либералы с их раздраями и постоянными взаимными обвинениями в оппортунизме и авантюризме просто не поняли как им повезло. Ну, несколько старомодной Явлинский... Комета в кругу рассчитанных светил Собчак... Напористый, однообразный и по-ленински простой Навальный... А у "левых" ведь – полнейшая катастрофа! Рублёвый миллиардер, запутавшийся в собственных зарубежных счетах, выдвинутый от компартии, и публично приверженный идее восстановления НЭПа и противник любой социальной революции... Лет 10 назад мог бы идти на выборы (губернатора Мособласти) от "Правых сил"...

Для "левых" (и страдальцев по "Новороссии") это – в том же масштабе предательства идей – как если бы Навальный заявил о полной законности выдвижения Путина в четвёртый раз, а Явлинский призвал "уважать память генералиссимуса Сталина"...

Так что – г.г. демократы, держите нос пистолетом! Вам очень-очень повезло...

Станислав Яковлев:

Екатерина Винокурова рассказывает нам, что на региональных пресс-конференциях кандидата Павла Грудинина от региональных журналистов требуют заранее согласовывать свои вопросы.

Причём в письменном виде.

А ведь это очень плохо, поскольку все настоящие политики обязаны уметь объясняться даже по самым неприятным для себя темам – и Грудинин, и Навальный, и Путин.

Совершенно верно, дорогая Катя.

Но Путин в этом ряду все-таки лишний.

Он вовсе не скрывается от каких-то каверзных вопросов, он всего лишь искренне недолюбливает некоторых вполне конкретных персонажей.

Разговаривать с которыми считает ниже своего достоинства. И нельзя сказать, что так уж сильно в этом неправ.

При этом – ты же свои вопросы на президентских пресс-конференциях ни с кем не согласовывала, правда же?

Тогда о чем разговор.

В отличие от Путина – и Навальный, и Грудинин боятся именно вопросов. Вне зависимости от того, кто их задаёт.

И вопросы эти, разумеется, не о том, давно ли они перестали пить коньяк по утрам. Такими вопросами никого всерьёз не напугаешь.

В их случае самые болезненные и жестокие вопросы, конечно же, про деньги, деньги и ещё раз деньги.

Откуда уважаемые оппозиционные лидеры эти деньги в реальности добывают, и куда потом негласно расходуют.

В частности, Грудинин сегодня заявил, что держит капиталы за границей, потому что не доверяет российской банковской системе.

Заявление само по себе вопиющее, но попробуем отнестись к ему хладнокровно. Плохая в России банковская система, говорит нам Павел Николаевич. Ладно.

При этом, в программе у Павла Николаевича отдельным красивым пунктом специально прописано требование восстановления экономического суверенитета России – "вернуть все взад", прямо скажем.

"Пресечем дикий вывод капиталов зарубеж".

Но погодите. Оказывается, дело не утраченном суверенитете, а в технических проблемах национальной банковской системы, в которую ни один разумный человек возвращаться не захочет, да и не сможет, даже если он трижды патриот.

Очень уж эта система неэффективная, так ещё и неблагонадёжная.

Значит, первая наша необходимость – ее скорейшее исправление.

Ищем в программе кандидата Грудинина какие-то внятные идеи, что он собирается предпринять на тему банков.

А ничего.

Национализировать, дать дешёвый кредит, а дальше оно само собой наладится.

И сразу же становится понятно, что свою программу Павел Николаевич не только не писал, но даже не читал, и уж тем более не планирует ее выполнять, и вообще как-то по ней работать.

Логично, что и задачи "победить на выборах" он перед собой не ставит.

Поэтому, совершенно неудивительно, что для него куда меньшая проблема в принципе поссориться с журналистами, чем вести с ними искренний и серьёзный, обстоятельный разговор.

Денис Стяжкин:

Посмотрел Грудинина у Дудя. Он <полоумный> сталинист и совок, просто <чокнутый> на всю голову. Адекватные люди за него точно голосовать не будут