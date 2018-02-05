В Германии осуждены мошенники, ухаживавшие за пожилыми

В Германии вынесен приговор по первому делу о мошенничестве так называемой русско-украинской мафии, представляющей услуги по уходу за престарелыми. Местом преступления этой единственной пока разоблаченной фирмы выходцев из СССР был Дюссельдорф, где в земельном суде федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и состоялся процесс.

Всего осужденных 9 человек. Фирма, в которой они работали, незаконно получила из государственных больничных касс, по данным следователей, 8,5 миллионов евро. Удалось доказать, что примерно пять миллионов евро были распределены между осужденными.

Главным в обмане был сговор между русскоязычными мошенниками и пациентами, а также врачами, незаконно выписывавшими дорогостоящие процедуры и услуги. Следствие утверждает, что пациенты понимали, что участвуют в обмане. Раскрыть механизмы обмана следствию удалось только, направив в фирму в качестве пациента сотрудника полиции.

На суде пятеро обвиняемых признали себя виновными. Один обвиняемый выступил в суде в качестве главного свидетеля и получил в результате сокращение срока. Он получил три года тюрьмы. Двое получили условные сроки. Остальные осуждены на сроки до 7 лет тюрьмы. Все осужденные будут обязаны выплатить большие денежные штрафы.

В Германии работают более 200 русскоязычных фирм по уходу за пожилыми людьми. Больничные кассы оценивают ущерб от них в 1 миллиард евро ежегодно.

