Актер Хью Грант выиграл судебное дело против "желтой прессы"

Британский актер Хью Грант выиграл судебное дело против газетной группы "Миррор груп ньюспэйперс" (Mirror Group Newspapers) после того, как компания признала, что репортеры из ее трех таблоидных изданий взламывали его голосовую почту в течение 10 лет.

Грант, который известен по ролям в фильмах, таких как "Четыре свадьбы и похороны", "Ноттинг-Хилл", "Гордость и предубеждение", получил существенную компенсацию от медиахолдинга. Он сообщил, что пожертвует крупную сумму, величина которой не называется, группе Hacked Off (название которой можно перевести как "Жертвы прослушивания" или "Раздраженные"). Она занимается кампаниями против вторжения прессы в частную жизнь.

Грант стал одной из самых известных жертв подслушивания телефона журналистами. Эта практика стала широко распространенной в некоторых из конкурирующих таблоидов Великобритании. И была предана гласности во время крупного скандала в 2011 году. В то время внимание было сосредоточено на издании News of the World, воскресном таблоиде, принадлежащем Руперту Мердоку, который медиамагнат закрыл в разгар скандала.

Позже выяснилось, что подслушиванием телефонов также занимались Sun, Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People, принадлежащие "Миррор груп ньюспэйперс".

"Эта газетная группа на протяжении многих лет вводит в заблуждение общественность и ее акционеров, и она подвела своих читателей и своих трудолюбивых журналистов", – заявил Грант после того, как его адвокаты объявили в суде, что дело было урегулировано. В ходе короткого слушания, на котором лондонскому Высокому суду было сообщено, что дело урегулировано, адвокат медиахолдинга сказал, что компания признала, что подслушивание телефона был морально неправильным, и глубоко сожалела о действиях своих бывших сотрудников.