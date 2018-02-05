США: Россия препятствует осуждению в ООН применения химоружия в Сирии

Соединенные Штаты обвинили Россию в препятствовании принятия Советом Безопасности ООН резолюции с осуждением применения химического оружия в Сирии, в результате которого за последние дни многие получили ранения, в том числе дети. Посол США Никки Хейли сообщила Совету, что существуют "очевидные доказательства", подтверждающие применение хлора в пригороде Дамаска – Восточной Гуте. "Теперь у нас есть сообщения о том, что режим Асада в последние недели использовал хлор против своих граждан несколько раз, в том числе вчера", – сказала Хейли.

Соединенные Штаты предложили проект заявления, в котором осуждалось использование химических веществ в качестве оружия, но Россия попросила отложить принятие резолюции, чтобы "сделать комментарии". "Россия отложила принятие этого заявления с простым осуждением того, что сирийских детей душат хлорным газом", – сказала Хейли.

В проекте резолюции, полученном AFP, осуждается в самых сильных выражениях осуществленное 1 февраля нападение с использованием хлора в районе Аль-Малаб города Дума, в результате которого было ранено более 20 гражданских лиц, включая детей.

Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с тремя сообщениями об инцидентах с хлором в Восточной Гуте за последние недели и утверждает, что лица, ответственные за использование химического оружия, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с проектом. Совет собрался для обсуждения применения химического оружия в Сирии после того, как Россия дважды использовала свое право вето в ноябре, чтобы заблокировать возобновление деятельности следственной группы ООН, задачей которой было определить лиц, ответственных за смертельные химические атаки.

Россия в прошлом месяце выдвинула проект резолюции о создании нового механизма расследования, но у западных дипломатов возникли вопросы в отношении беспристрастности предлагаемого органа. "Это не беспристрастный механизм, это способ обелить результаты последнего расследования, которые Россия отчаянно стремится спрятать", – сказал Хейли Совету Безопасности ООН. Предыдущая резолюция, на которую Россия наложила вето, содержала информацию о том, что сирийские войска несут ответственность за применение зарина в апреле 2017 года в городе Хан Шейхун, в результате чего погибли десятки людей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия "никогда не оспаривала применение зарина в Хан-Шейхуне" в апреле 2017 года. "Но вот кто его использовал, до сих пор является загадкой, потому что смехотворные выводы СМР [прекратившего свое существование Совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию] нас в этом не убеждают", – заявил Небензя. По его словам, Россия готова поддержать принятие Советом Безопасности ООН заявления "по ситуации с применением химического оружия в Сирии, но только при условии внесения в него правок", где бы не содержалось осуждения Дамаска.