“Особый путь”. Эфир в 18.05

Как представления об “особом пути” и национальной самобытности разрабатывались в разных странах в разные исторические периоды в Германии, в России и в странах Восточной Европы. “Особый путь” как элемент политического языка, обоснование идеологии исключительности, часть идеологического дискурса. Идеология романтического национализма ХХ-ХХ веков как основа для формирования концепта особого пути. Чаадаев и Уваров, Горбачев и Нина Андреева. Национальное своеобразие и модерность. Правомерно ли представление о норме и особости в разговоре о государствах? Существует ли “особый японский” или “особый американский” путь? Можно ли объяснить феномены фашизма и коммунизма, исходя их концепции особого пути? Особый путь как способ легитимации реакционных политических сюжетов. "Дорогая к храму" как "особый путь" времен перестройки. Манипулятивность понятия и способы работы с ним: транснациональный и сравнительный подход.

В серии “Интеллектуальная история” издательства НЛО вышел сборник “Особый путь”, посвященный памяти Виктора Живова и Бориса Дубина.

Михаил Велижев, филолог, (НИУ ВШЭ; профессор Школы фило­логии факультета гуманитарных наук); Тимур Атнашев, историк (Институт общественных наук РАНХиГС; старший научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления); Вера Дубина, историк, преподаватель курса публичной истории (Шанинка), научный сотрудник фонда Фридриха Эберта в России.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова