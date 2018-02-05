Временным премьер-министром Дагестана назначен Анатолий Карибов

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Дагестана назначен Анатолий Карибов. Об этом сообщила пресс-служба исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева.

О задержании прежнего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова сообщила ранее в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, чиновникам, задержанным в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, вменяется хищение денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана на исполнение социальных программ.