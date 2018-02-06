В Кении убит исследователь нелегальной торговли слоновой костью

В Найроби найден убитым Эсмонд Брэдли Мартин, американский защитник природы, чьи упорные исследования нелегальной торговли слоновой костью и костью носорога, считались критически важными в защите видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом власти Кении сообщили в понедельник.

Международные защитники природы были потрясены известием о насильственной смерти Брэдли Мартина. Он иногда действовал под прикрытием и при значительном личном риске, получая возможность находить ценную информацию от торговцев и дилеров, сообщает Ассошиэйтед пресс.

"Он был вдохновителем и пионером исследований незаконной торговли дикими животными", - сказал Джулиан Радемейер, автор книги "Убийство за прибыль" о торговле рогами носорогов. "Он был готов отправиться в самые отдаленные места на земле, чтобы раскопать нужную информацию".

Член семьи обнаружил тело Брэдли Мартина в его доме в кровати с ножевым ранением на шее. Об этом сообщил Николя Камвенде, глава уголовного розыска Найроби.

Мотивы убийства Брэдли Мартина, которому было около 70-ти лет, остаются неясными. Власти не высказывали предположений, что мотивы связаны с его деятельностью, которая часто была вмешательством в преступные дела торговцев ценными рогами и торговцев людьми, продававшими кости африканского слона и носорога международным покупателям и способствовали массовому убийству охраняемых видов животных. В ближайшее время исследователь должен был предать гласности доклад о том, что основными покупателями костей животных являются Китай и Вьетнам.