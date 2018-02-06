В Туве сироты без жилья переночевали в Агентстве по делам детей

В Кызыле сироты, которые несколько лет не могут получить положенное им по закону жилье, накануне пришли ночевать в республиканское Агентство по делам семьи и детей и находятся там до сих пор. Как сообщает сайт "Сибирь.Реалии", акция протеста была организована недавно созданным движением "Сироты Тувы. Право на жилье", в которое всего за несколько дней вступили более 700 участников.

По российскому законодательству государство должно предоставлять детям-сиротам жилье, после того как они покинут детдома и интернаты. Но в Туве эта проблема уже много лет не решается. Как сообщила изданию правозащитница Оюмаа Донгак, в очереди на получения жилья в качестве сирот стоят люди, которым и по 40, и по 50 лет.

Руководитель Агентства официально заявила, что с 2015 года ни одному очереднику из числа сирот жилье не было предоставлено жилье. Молодые люди, прежде чем начать акцию, проехались по тем стройплощадкам, об успехах на которых регулярно рапортуют чиновники, но увидели там в лучшем случае фундаменты, сообщила Донгак.

Ночевать в Агентство по делам семьи участники акции пришли не только в знак протеста – многим из них просто некуда больше идти. При этом у некоторых из них уже есть свои дети, которые вынуждены ночевать там же.

По словам участника акции Сайдаша Дамдына, сейчас в Агентстве постоянно находятся 20–25 человек, ночевали 10–15. Участники акции требуют, чтобы строительство квартир для них ускорили, а пока предоставили нормальное временное жилье. Сейчас им предлагают вместе с маленькими детьми жить в приютах для бездомных, рассказал Дамдын. Акция началась почти сутки назад, но к ее участникам пока так никто из чиновников и не вышел. Сироты не расходятся, наоборот, их становится все больше. Они намерены прийти и в здание правительства республики, если реакции не последует.

Как рассказала Донгак, более масштабных протестных акций в Туве еще не было, для республики это беспрецедентный случай. Возможно, поэтому чиновники просто не знают, как вести себя в этой ситуации, предполагают активисты.

По некоторым данным, сейчас в республиканском правительстве проходит экстренное совещание, на котором обсуждается, что делать дальше.​