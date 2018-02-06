Суд в Москве вновь оштрафовал избитую полицией пенсионерку

Тверской суд Москвы во второй раз оштрафовал на 10 тысяч рублей пенсионерку, которой полицейские вывихнули руку на антикоррупционной акции в Москве. 72-летнюю Турану Варжабетьян признали виновной в нарушении порядка проведения публичных мероприятий, сообщает фонд "Общественный вердикт".

Предыдущее решение о штрафе в мае вынес Тверской суд, но в августе оно было отменено следующей инстанцией, после чего дело направили на повторное рассмотрение.

В конце января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял две жалобы Тураны Варжабетьян, связанные с ее задержанием 26 марта 2017 года и событиями 6 мая 2012 года, когда она получила сотрясение мозга, пытаясь уговорить полицейских не бить демонстрантов на Болотной площади.

Варжабетьян пожаловалась в ЕСПЧ на жестокое обращение со стороны полиции, отсутствие эффективного расследования в России и на нарушение права на свободу собраний и выражения мнений.