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Суд в Москве вновь оштрафовал избитую полицией пенсионерку

Задержания на акции 26 марта 2017 года

Тверской суд Москвы во второй раз оштрафовал на 10 тысяч рублей пенсионерку, которой полицейские вывихнули руку на антикоррупционной акции в Москве. 72-летнюю Турану Варжабетьян признали виновной в нарушении порядка проведения публичных мероприятий, сообщает фонд "Общественный вердикт".

Предыдущее решение о штрафе в мае вынес Тверской суд, но в августе оно было отменено следующей инстанцией, после чего дело направили на повторное рассмотрение.

В конце января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял две жалобы Тураны Варжабетьян, связанные с ее задержанием 26 марта 2017 года и событиями 6 мая 2012 года, когда она получила сотрясение мозга, пытаясь уговорить полицейских не бить демонстрантов на Болотной площади.

Варжабетьян пожаловалась в ЕСПЧ на жестокое обращение со стороны полиции, отсутствие эффективного расследования в России и на нарушение права на свободу собраний и выражения мнений.

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