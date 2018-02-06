"Парижский террорист" отказался присутствовать в суде в Брюсселе

Салах Абдеслам, единственный выживший участник парижских терактов в ноябре 2015 года – тогда погибли 130 человек – отказался присутствовать на своем процессе в Брюсселе. Судебные слушания начались в понедельник, 5 февраля. Абдеслам присутствовал на первом заседании. Он заявил, что суд относится предвзято к мусульманам, и отказался отвечать на вопросы судьи.

Следующее заседание состоится в четверг, 8 февраля. Подсудимый отказался присутствовать на нем. Представитель суда подчеркнул, что Абдеслам имеет на это право.

Власти Бельгии обвинили Абдеслама в покушении на жизнь полицейских во время задержания 15 марта 2016 года. Прокурор запросила для Абдеслама и его предполагаемого сообщника по 20 лет тюремного заключения за этот эпизод.

Также в Бельгии Абдеслама подозревают в участии в подготовке теракта в аэропорту Завентем 22 марта 2016 года. Однако судья подчеркнула, что в рамках текущего процесса эти обвинения рассматриваться не будут.

Салах Абдеслам – единственный выживший из группы джихадистов, совершивших серию терактов 13 ноября 2015 года. Четыре месяца после терактов он скрывался в Бельгии, а 15 марта 2016 года был задержан в брюссельском пригороде Моленбеке и экстрадирован во Францию.