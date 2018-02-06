Сайт "МБХ-медиа" подвергся атаке с территории трех стран

Десятки тысяч компьютерных устройств в России, Украине и Казахстане 6 февраля стали источником DDOS-атаки на сайт "МБХ-медиа". Запросы делались через соцсети на одну и ту же публикацию. Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на главного редактора "МБХ-медиа" Веронику Куцылло.

В декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал сайт общественного движения "Открытая Россия", который был внесен в реестр сайтов, признанных в России "нежелательными".

Группа "Открытой России" была заблокирована в "Одноклассниках". Роскомнадзор пригрозил блокировкой твиттер-аккаунта "Открытой России" за отказ удалить его. Компания Twitter официально уведомила "Открытую Россию" о получении запроса Роскомнадзора. В ответ представители общественного движения сообщили, что не нарушают закон, и заявили о "политическом давлении на свободу слова". После блокировки сайта редакция открыла новый проект, названный "МБХ-медиа".