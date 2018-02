Иностранные банки меняют отношение к нерезидентам-гражданам РФ

Иностранные банки в последние недели cтали детально проверять счета россиян-нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов. Проведение проверок может привести к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам одного из источников во влиятельном швейцарском банке, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов – из-за "создания видимости смены налогового резидентства".

Эта новость появилась на фоне запуска системы международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, в которой с 1 января 2018 года участвует и Россия. Иностранные банки в связи с этим стали более щепетильно относиться к вопросам происхождения средств своих клиентов, а также их налоговому статусу. Согласно российским законам, россияне обязаны отчитываться о своих зарубежных счетах, если они являются валютными резидентами РФ. Такими признаются те россияне, которые проводят в России более 183 дней в году.

Несколько дней назад широкий резонанс в российских СМИ и соцсетях вызвало интервью британского замминистра внутренних дел газете Times, в котором, в частности, утверждается, что с 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов в Британии запросы о том, откуда они взяли средства на их приобретение.

Мы доберемся до вас, мы придем за вами и за вашими активами

Речь идет о недвижимости и иных активах стоимостью более 50 тысяч фунтов. "Когда мы доберемся до вас, то придем за вами, за вашими активами, и мы создадим непростую атмосферу для вас", — цитирует Times слова чиновника. Вскоре после публикации интервью уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России - и сам кандидат в президенты - Борис Титов заявил, что встретился в Лондоне с рядом российских бизнесменов, в том числе и теми, кто "скрывается от российского правосудия", и некоторые из них якобы изъявили желание вернуть свой бизнес в Россию. По словам Титова, он передал список таких бизнесменов Путину. О встрече сообщили издания The Bell и "Ведомости", ряд ее участников, в частности, поддерживающий оппозицию Евгений Чичваркин, однако, не подтвердили, что речь шла о возвращении в Россию. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал идею Титова "глупостью", а один из участник лондонской встречи Алексей Шматко, как пишет The New Times, заявил, что "никто, ни один человек, на этой встрече не заявлял, что он хочет вернуться", однако допустил, что речь шла в том числе и о закрытии возбужденных в России против ряда предпринимателей уголовных дел.

Еще один сюжет, который, возможно, может отразиться на активах россиян за рубежом - так называемый "кремлевский список", обнародованный министерством финансов США. Хотя этот список и не является санкционным, ряд его участников - на условиях анонимности - сообщили агентству Bloomberg, что у них уже возникли проблемы с договоренностями с западными контрагентами.

Сообщения о новых возможных ограничениях для россиян - клиентов зарубежных банков приходят на фоне развивающейся несколько дней волатильности на мировых финансовых рынках. Как отмечает "Голос Америки", четвертый день подряд продолжается спад: на фоне опасений по поводу роста процентных ставок показатели, неделю назад достигавшие рекордных отметок, быстро пошли вниз.

Главные биржи Европы потеряли около двух с половиной процентов. Европейский индекс STOXX 600 упал до шестимесячного минимума, а индекс MSCI по 47 странам с пятницы потерял почти 8 процентов, преодолев отметку 4 триллиона долларов. Фьючерсы Уолл-стрит предвещают дальнейший спад на фоне изменчивости рыночных показателей. На рынке сырьевых товаров нефть и промышленные металлы падают в цене.