Обыкновенный сталинист: в Сети обсудили "откровения" Грудинина

Популярный интервьюер Юрий Дудь, раньше приглашавший в свои передачи исключительно рэперов, похоже, окончательно перепрофилировался и теперь взялся за кандидатов в президенты: некоторое время назад у него в студии побывала Ксения Собчак, а теперь он взял интервью и у Павла Грудинина, довольно-таки популярного кандидата от КПРФ. Герой интервью, кстати, пообещал, что сбреет усы, если наберет на выборах меньше 15% голосов, а Дудь, в свою очередь, пообещал побриться наголо, если Грудинин наберет больше 15%.

Но обсуждают в Сети главным образом не это, а ответ Грудинина на вопрос, кто был лучшим правителем России за последние 100 лет. Кто, не смотрев интервью, ответит "Сталин", тот угадал.​ В кратком пересказе "Медузы" этот фрагмент выглядит так:

Иосиф Сталин – лучший лидер за последние сто лет, он поднял экономику, образование и восстановил страну после войны. Да, был ГУЛАГ, но мой отец благодаря Сталину (Грудинин затем сразу оговаривается, что благодаря "социалистическому принципу") получил образование, квартиру и хорошо зарабатывал. Даже если были "непопулярные решения", главное – результат. При Сталине я был бы Героем Социалистического Труда. А комедия про Сталина – издевательство над историей.

Антон Барбашин:

Грудинин у Дудя. Полный восторг! Максимальный про-Сталин набор клише.

​Николай Подосокорский:

Смотрю беседу Дудя с Грудининым. Директор совхоза имени Ленина и кандидат в президенты РФ заявляет, что цензуры в стране быть не должно, и при этом называет лучшим лидером страны за последние 100 лет Иосифа Сталина. Как у него это всё в голове сочетается?

Борух Горин:

Вот, говорит тов. Грудинин Дудю, мои дед и бабка при Сталине ничего не боялись. А если, говорит, людей каких за контрреволюцию и расстреливали, то не надо в этом обвинять отдавшего правильный приказ.

Нет, всё это, конечно, вполне предсказуемо и знакомо, а вот же, противно и страшно. В полном отказе: не надо ворошить наше прекрасное прошлое, его уже и так разворошил и очернил подлый Ельцин. А при нем, между прочим, знаете, сколько людей померло?! Куда там Сталину!

И люди с такими вот взглядами совершенно искренне негодуют из-за польского и украинского институтов памяти. А между тем – близнецы-братья.

У множества комментаторов случился острый когнитивный диссонанс.

Вадим Востров:

Грудинин у Дудя, мягко говоря, удручает. И дело даже не в его отношении к Сталину (хотя и в этом тоже).

Сидит директор совхоза Грудинин, рассказывает, как хорошо жилось в Советском Союзе. Сидит он в свитере Поло Ральф Лорен, новый год отмечал в Германии, на лыжах катается в Альпах (потому что в Сочи, как он говорит, дороже). Сын у него работает директором отдела аренды в его же совхозе. Сотрудников предприятия он называет "мои работники" - и это выглядит очень естественно, как у барина к холопам.

При этом Сталин у него хороший (лучший лидер за 100 лет) потому что справедливый был и умер, остатив после себя только пару сапог. А Путин, он действительно честный, но у него беда с окружением. Вот с такой кашей в голове Грудинин идет на выборы президента и делает вид (или, правда, верит), что может победить.

Но ключевой диалог (для меня) был таким:

Дудь: вы считаете правильным, что в Советском Союзе нельзя было выезжать за границу?

Грудинин: Это неправда. Люди имели возможность покинуть страну. В СССР я съездил в Чехословакию, Венгрию, Японию, побывал во Франции, и никто мне не препятствовал.

Дудь: а какой процент людей мог это делать?

Грудинин: вы знаете, очень многие (конец цитаты, дословной !! цитаты).

Вот что это такое? Откуда вся эта ложь, всё это лицемерие, ханжество и двойные стандарты?

Понятно откуда - из Советского Союза. Недавно было интервью Екатерины Шульман про аморальность этого поколения советских людей (возраста Грудинина - Путина). Ничего хорошего с ними Россию уже не ждет. Будем надеяться на поколение наших детей, больше не на кого...)

Ана Шмыкова:

На одном плече портрет Сталина, на другом счета в оффшорках, сплошная шизофрения.

Ришат Гатауллин:

Ещё один из тех, кто уверен, что уж он-то точно стоял бы снаружи колючей проволоки...

Егор Сенников:

Посмотрел Дудя с Грудининым - и восхитился тому, какой законченный образ отвратительного и неприятного двуличного политика изобразил из себя Грудинин - при минимальном воздействии Дудя. Не понял, почему ругаются на Дудя - дескать, скучно. Скучно - это Ройзман. Грудинин - это весело.

Ну серьезно, такая возможность: посмотреть на миллиардера, сделавшего состояние на земле и все никак не сумевшего закрыть заграничные счета - и миллиардер этот при этом сидит и рассказывает, как здорово было при Сталине, как клево было в СССР (все выезжали куда хотели, никого не сажали, а дедушки было 10 детей и все было хорошо), как здорово заводить цензуру (сказав до этого, что он против). Грудинин - идеал двуличия; открываешь энциклопедию на слове "лицемер" - видишь там его фотографию - он улыбается, машет клубникой и советским флагом. Будучи одетым в костюм, который стоит больше годового дохода тех людей, от лица которых он вроде бы выступает.

Прекрасно.

Алексей Живов:

После вчерашнего интервью Дудю Грудинин убедил меня, что надо идти голосовать за Путина. Я не знаю, как он смог одним единственным спичем добиться таких фантастических результатов, но я лучше потерплю коррупцию, беспредел и беспросветность еще шесть лет, чем буду жить при президенте Грудинине. Чувак по уши в капитализме, наслаждается его благами в полный рост, состоялся за счет того, что нагрелся на приватизации Чубайса, и рассказывает мне про великого Сталина и Ленина. Постмодерн, детка.

Другие считают, что ничего нового Грудинин не сказал:

Максим Путинцев:

Грудинин у Дудя говорит то же самое, что сказал в паре десятков интервью, розданных за последний месяц: Сталин хороший, Ельцин (и его Центр) плохой, Мао хороший на 60% (а на 40 - плохой), плохую власть выбирают хорошие граждане, не приходящие на выборы и т.д. Цитаты ровно одни и те же.

И у меня на Эхе Екб он говорил о том же.

Я Дудю не советчик и не критик. Но кажется, что вышла проблема не с гостем, а с моментом разговора с ним. Сразу после выдвижения было бы норм, самое время выяснить: "Ху из мистер Грудинин"? Сейчас просто поздно.

С той же Собчак на ВДуде вышло гораздо более своевременно.

Интересно, на этом эксперименты Дудя с кандидатами закончатся? Или чем черт не шутит, посмотрим видео с самим г-ном Сурайкиным?

Критикуют Грудинина не только в соцсетях, и многие комментаторы пытаются разобраться, почему официальные медиа в последнее время то и дело заговаривают о неких зарубежных счетах, офшорах и недвижимости кандидата от КПРФ.

​Аббас Галлямов:

Продолжаю размышлять, зачем властям понадобилась информационная атака на Грудинина:

Понимая, что на исход выборов его голос повлиять не может, российский избиратель научился пользоваться им для других целей. Например, время от времени он посылает с его помощью "сигнал". Сигнал этот представляет собой попытку обратить внимание властей на какую-то тревожащую избирателя проблему. В рамках этого подхода избиратель голосует за оппозицию не потому что он всерьёз хочет ее победы, а просто, чтобы показать властям, что "успокаиваться им ещё рано", что "надо ещё поработать над решением проблем людей".

В ситуации, когда, с одной стороны, победа Путина предрешена и беспокоиться о том, что к власти может придти кто-то непонятный, не надо, а с другой, - число проблем, тревожащих граждан, растёт, - процент избирателей, желающих "послать сигнал", может оказаться неожиданно высоким. Грудинин представляется наиболее вероятным претендентом на получение большинства таких "сигнальных" голосов. [...] Глядя на все это Кремль и решил поднакачать антирейтинг коммунистическому кандидату.

Елена Рыковцева:

Слушайте, этот Грудинин - он правда какой-то вселенский изгой. Аж смешно. В сетях его мочат, что он сталинист. Повсюду ссылки на Дудя и пр. В телеке его мочат, что он олигарх. Щас опять увидела предвыборный блок канала Россия, где отличница Собчак налаживает отношения с Америкой в Америке ("строит"! - если уж точно цитировать глагол корреспондента), отличник Явлинский докладывает в Москве про бедность в регионах, и все они (плюс остальные отличники) отлично сдали отличные подписи, и будет их в бюллетене числом восемь персон, и только сволочь Грудинин. Сволочь. Про Грудинина показывают только то что обиженные работники его совхоза говорят, что он сволочь (этих работников я в предвыборных ТВ-блоках наблюдаю уже второй месяц), и центризбирком говорит, что он сволочь, потому что "по двум счетам в Австрии и двум счетам в Швейцарии у нас до сих пор нет информации, что они закрыты".

То есть прикиньте, Грудинин - это уникальный персонаж российской истории, который сволочь и для фейсбука, и для телека. Вот сети слились на нем в экстазе с телевизором.

Уникум.

Давайте наконец делать ставки: сколько он получит при таком раскладе? Если его, конечно, не снимут с гонки при таком зашкаливающем уровне сволочизма)

Однако многим образ Грудинина кажется вполне целостным, а сам он – вполне искренним.

Алексей Нарышкин:

Все чаще пишут, что Грудинина-бедняжку мочат со всех сторон: в телевизоре, в интернете. Но он сам обмочился и продолжает это делать каждый раз, когда хвалит своего Сталина. Прямо деформации какие-то внутренние. С трудом представляю, как за него можно голосовать даже в шутку

Кирилл Шулика:

Немного посмотрел Грудинина у Дудя. Досмотрю все, конечно, в основном из-за Дудя, который так хорошо колхозника раскрыл. Я вот теперь понял кого он мне напоминает. Конечно, он никакой не идеологический коммунист и даже не идеологический сталинист. Он напоминает мне директора сети магазинов "Океан", назначенного после того, как в эпоху борьбы с коррупцией репрессировали прежнего. Причем, этого назначили с должности посла СССР на Кубе. Он живет еще в ту эпоху и его если и можно назвать олигархом, то карикатурным. Прохоров как-то органично смотрелся, да и другие тоже с яхтами и футбольными клубами вызывают разные чувства, но только не смех. А этот такое впечатление, что пока Абрамович решает вопрос с главным тренером "Челси", договаривается с директором "Мебельторга" купить стенку производства ГДР. И пока кто-то записывается в попечители Большого театра, Грудинин идет на концерт финансируемого им хора ветеранов сельского хозяйства.

Если что, Собчак смотрится, как дочь директора сети магазинов "Океан", который раньше был послом СССР на Кубе. Несмотря на всю свою кажущуюся современность. Просто вот эстетика советской девочки-мажорки никуда не делась, ее не вывести из девушки.

Вот поэтому я и не верю во второе место Грудинина. С одной стороны, да, все упоминания о политике, кроме некролога, хороши. С другой стороны, политик может вызывать любые чувства, кроме смеха и безразличия, причем, смех даже опаснее. Так вот Грудинин выглядим именно смешно и карикатурно.

Анна Качкаева:

Грудинин дал интервью Дудю. Давненько мы не видели такого цельного персонажа "транзитного" советско-российкого поколения. И, кажется, этот богатенький коммунист искренне и цинично совмещает в своей голове и биографии гремучую смесь из противоположных идей и ценностей. Красный директор из 90-х, новоявленный барин с "моими работниками", поклонник аскета Сталина и "социалистических принципов", оспаривающий отсутствие в СССР частного бизнеса и "выездных виз", предлагающий национализировать ресурсы отец наследников-миллионеров со счетами за границей. Совершенно не исключаю, кстати, что Дудю все-таки надо будет побриться налысо, потому как по условиям пари Грудинин сбреет усы, если наберет меньше 15%, а если наберет больше – Дудь побреется налысо. Просто потому что "грудинины" - это не сторонники КПРФ, а многие 50-60 летние вписавшиеся в реальность наши сограждане с этой транзитной идентичностью. ЗЫ: Юрию же, по-прежнему, нужен редактор, чтобы уточнять фактуру по недавней истории)

Иван Поликаров:

Каким же кошмаром из детства пахнуло от этого вашего Грудинина! Как точно описывал это состояние когда-то Несносный старик: зима, уже закончилось утро воскресенья, а завтра в школу, по телеку - "Сельский час".

Много критики досталось и Юрию Дудю, чей выбор гостя огромное количество комментаторов сочли заказным.

​ПОСТПРАВДА:

Интересно сколько Грудинин занес Дудю за интервью? Ну и да первый "нормальный SMM" от штаба коммуниста.

Дмитрий Колезев:

Грудинин дает уже кучу интервью, везде говорит примерно одно и то же, он в этих ответах уже не очень интересен, им и так заполнен (если не сказать за<гажен>) весь YouTube и т.п. И когда в такой ситуации ты видешь Грудинина у самого знаменитого на сегодня интервьюера страны, думаешь: "Боже, зачем? Ну, надеемся, Юрий хотя бы хорошо заработал"

Егор Холмогоров:

Телеграм-каналы уже возмущены: "Этот Дудь сломался, несите следующего. Пришел на YouTube с дикими понтами "не идти на гнилой телек" - а в итоге имеем Грудинина, Невзорова, Собчак и прочих наискучнейших персонажей с федеральных телеканалов".

И в самом деле, от Дудя привыкли ждать нетривиальной подачи персонажей, которые всем интересны, но у которых никто не додумался взять интервью, а он раз за разом выдает персонажей, которые сами по себе ходячие интервью, которые живут последние месяцы только тем, что эти интервью раздают. Но если бы Дудю удалось их хотя бы развернуть интересным ракурсом, было бы полбеды. Но, увы, и с Грудининым, и с Невзоровым и с Собчак он поговорил скучнее, чем, наверное, они расспросили бы себя сами...

Впрочем, будем ли лицемерно осуждать Дудя? Можно подумать, в этой отработке предвыборных бюджетов есть что-то необычное или по нашим меркам предосудительное. В России, к сожалению, журналистика как социальное пространство, где имеют значение авторитет, репутация, неподкупность, обеспечивающая долговременный социальный статус, а с ним и возможность жить по человечески, попросту не существует (впрочем, и на Западе такой тип журналистики, как показали последние годы исчезает). И не журналисты в этом виноваты. "Дотянулся великий Сталин".

Поэтому практически всякий допущенный к ресурсу публичности персонаж, и Дудь тут не исключение, стремится к монетизации своего "хайпа", потому что в следующий момент может быть уже никто и ничего не предложит, может уже никогда никто ничего не предложит. Вдуй пока молодой.

На фоне этих дискуссий Олег Кашин рассуждает в платном разделе Republic о "политическом размещалове" и его эффекте:

Русская постправда замешена на деньгах. Реальную агитационную эффективность политической заказухи оценивать трудно – много ли сторонников того же Навального, которые, начитавшись заказных антинавальновских текстов, разочаруются в нем и станут голосовать за Путина? Но это и не нужно, гораздо более серьезный (и почти бесспорный) эффект достигается именно за счет того, что уничтожается сама по себе репутация независимого политического высказывания. Любое слово по умолчанию начинает выглядеть написанным под диктовку, а такому слову нельзя верить, оно ничего не стоит, а когда ничего не стоит слово, ничего не стоит и все остальное – в политике, в общественной жизни, вообще везде.

Некоторые комментаторы заказным интервью не считают, однако критикуют и Дудя, и Грудинина.

Никита Исаев:

Дудь ищет вечный хайп, Грудинин ищет свои массовые каналы связи с обществом. У первого заканчиваются интересные люди и идеи (весёлых/грустных рэперов/политиков не так много), и тут на помощь эфирам для прикормленной Шнуром/Гнойным/Ходором публики, спешат эти кандидаты в президенты. Второму же нужна неопределившаяся от недопуска Навального, неприятия Собчак, и прочая протестная, публика Дудя, а также их родители.

Результат: однозначно оба записали себе этот эфир в минус.

Дудя обсуждать (осуждать) тут сильно не буду, да и этот его минус он завтра покроет условным Oxxymiron, да и на выборы Юра не планирует. Ему было важно подсветить молодёжи этого хорошего усатого мужика, которого всем нам предложили для живого интереса к выборам, да ещё и перетащить протест от Навального, который, как бы не пыжилась, не способна сделать Собчак.

Дудь хотел вскрыть лицемерие Грудинина жёсткими ударами по коммунистической идеологии с которой Павел идёт на выборы (что ему удалось). Но и динамика интервью, и образ гостя уж слишком сильно выбивались из интересов его аудитории. Уверен, после третьего круга обсуждения одного и того же в этой "студии" с печкой и баранками, ухода Грудинина от ответов, забалтыванием очередной историей из жизни, сильно подпортят статистику времени просмотра ролика на канале Вдудь. Я бы выключил эту скуку на десятой минуте.

Ну а Грудинин просто врал. Врал он про своё отношение к Сталину, считая что он обязан Зюганову говорить что Сталин герой, снимая с него ответственность за миллионы загубленных жизней. Ну и, видимо, чувствуя что народ соскучился по сильной руке, пел осанну вождю. Не приносит это политических очков, Павел Николаевич, - поинтересуйтесь у Николая Старикова.

Врал он по своему отношению к Путину, да и в целом, по кампании. Я вообще не увидел оппозиции в его лице. Вата и порожняк про некое окружение. Люди протеста, безусловно существующего в стране, ждут яркого оппозиционного лидера, кем Грудинин был ещё пару месяцев назад, когда побеждал в своих праймериз патриотических сил.

Он правда простой хороший мужик. Но он не пойдёт биться с системой. Он аккуратно сыграет то о чём есть договорённость (не знаю с кем и какая, да и есть ли) и продолжит развивать совхоз (у которого теперь точно всё будет прекрасно), а может и должность у Путина получит (о чём он прямо и заявил в это интервью).

А кто-то уверен, что директор совхоза все делает правильно.

Михаил Соколов:

Молодец Грудинин,инструкции выполняет. Мощно отгоняет от себя несталинистского избирателя.

Любовь Давыдкина:

Ну не случайно же его до выборов допустили. Чтобы народ сравнил и понял, за кого голосовать))

Андрей Мухин:

Складывается впечатление, что Грудинин долго сопротивлялся решению "партии и правительства", но контора ему сказала "надо, федя, надо, и не забывай топить за Сталина", а он дорожит своим ЗАО "совхозом", и, как продвинутый бизнесмен а ля рюсс, умеет оценивать риски: "надо, так надо" - подумал он, и вот мы его видим и слышим во всей красе.

Политтехнологам, которые все это задумали и воплотили, остается только порадоваться: дискуссия идет, обсуждаются "новые" и "важные" вопросы.

Илья Барабанов:

У "выборов президента" появилась новая интрига. Их и раньше было несколько:

1) Обойдет Грудинин Жириновского в борьбе за второе место или нет?

2) На сколько Ксения Анатольевна вынесет Григория Алексеевича? На 0,5% или на целый 1%?

3) Сильная битва за последнее место: Бабурин, Сурайкин, Титов - кто победит?

Но сегодня появилась прямо новая интрига, крутая, действительно есть что обсуждать следующие 40 дней: станет Дудь лысым, если Грудинин наберет 15%, или самому коммунисту придется сбрить усы?

Адекватная повестка для страны в 2018 году. Лучше даже придумать нельзя. Что вы там говорите, Маск ракету к Марсу запустил?

Катерина Герасимова:

Так получилось, что интервью Дудя с Грудининым я досмотрела за 5 минут до запуска Falcon.

Сложно описать ощущения, но как будто ты в фантастической книжке: из пыльного чулана в бабушкином доме внезапно, на минутку, перенеслась в далёкое, прекрасное будущее. И вернулась. Одновременно радостная от того, что побывала там, печальная, от того, что вернулась, и потерянная от осознания космической разницы между "здесь" и "там".

И дело не в Грудинине как таковом. Интервью с ним просто усилило эффект. На другой стороне планеты сейчас торжествует разум, на нашей части суши разум спит, и сон его рождает чудовищ.