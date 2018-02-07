Болельщицы из КНДР прибыли на Олимпиаду в Южную Корею

Более 200 северокорейских болельщиц пересекли демаркационную линию с Южной Кореей 7 февраля для участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая состоится 9 февраля.

Прибывшие – часть делегации, состоящей из 280 человек во главе с министром спорта КНДР Ким Ир Гуком.

Болельщики прибыли после оркестра Samjiyon. Контакты во время Олимпиады наблюдатели считают явными признаками оттепели в напряженных отношениях Севера и Юга Кореи, двух корейских государств перед Олимпийскими играми. Сообщалось, что болельщицы были выбраны после тщательного отбора, включая изучение их семейного происхождения, взглядов, навыков и верности правящей Трудовой партии Кореи.

Министерство по делам объединения Южной Кореи также сообщило, что младшая сестра Ким Чен Ына – Ким Йон Чон также посетит Южную Корею для участия в церемонии открытия 9 февраля. Пхеньян сообщил Сеулу, что Ким Йо Чон будет сопровождать Ким Ён Нама, номинального главу государства в КНДР, а также двух других высокопоставленных чиновников.

Северная Корея уже отправила делегацию из 46 человек. В ее составе 22 спортсмена, которые примут участие в соревнованиях сборной женской хоккейной команды. У оркестра запланированы два выступления.