В Красноярске из-за прилета Путина закрыли аэропорт Емельяново

Президент России Владимир 7 февраля прилетел в Красноярск. Городской аэропорт Емельяново закрыли после посадки самолета главы государства, пассажиры не могут вылететь.

Издание "Тайга.инфо" сообщило, ссылаясь на источник в аэропорту, что из-за прилета президента было задержано семь рейсов "примерно на час". Кроме аэропорта закрыт и перрон для сотрудников, поэтому они не могут убрать трап и закрыть дверь самолета. На въезде в город скопились десятки фур.

Несколько обманутых дольщиков собрались на площади у администрации Красноярского края, чтобы обратить на себя внимание Путина. Они держали плакаты с требованием разобраться в их проблеме. После беседы с полицейскими дольщики разошлись, но обещали устроить одиночные пикеты. Еще три одиночных пикета во время приезда президента в Красноярске организовали сотрудники кирпичного завода.

Накануне в городе был отменен режим "черного неба", который объявляют, когда в воздухе скапливаются вредные вещества, а метеоусловия не располагают к их рассеиванию.

В Красноярске Путин осмотрит ряд объектов спортивной инфраструктуры, в частности многофункциональный спортивный комплекс "Сопка" и ледовый спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск", а также проведет совещание по вопросам подготовки универсиады.

8 февраля президент приедет в Новосибирск. Как сообщает сайт "Сибирь.Реалии", тяжелая техника убирает снег с газонов на центральных улицах научного центра. Сугробы вывозят в такой спешке, что под нож грейдеров попадают урны, лавочки и даже наружные сооружения подземной вентиляции НИИ. Местным жителям сотрудники полиции рекомендуют 8 февраля не выглядывать в окна. Подвалы многих домов опечатаны. ​