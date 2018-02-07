СДПГ получит три министерских портфеля в правительстве ФРГ – СМИ

В новом правительстве Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) получит три министерских портфеля, в том числе руководство министерством иностранных дел. Кроме того, представитель СДПГ возглавит министерство финансов. Об этом сообщают в среду германские СМИ. СДПГ также получит пост министра по вопросам труда и социальных дел.

К ХДС от социал-демократов перейдет министерство экономики. Кроме того, христианские демократы, как и прежде, будут руководить министерством обороны. Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер, который в ближайшее время освободит пост премьера Баварии, получит должность министра внутренних дел.

Ранее стороны, участвующие в создании новой германской правительственной коалиции, добились прорыва в распределении министерских портфелей, но пока не достигли окончательного соглашения, сообщает dpa в среду. В ходе 20-часовых переговоров социал-демократы (СПДГ) смогли сохранить портфель министра труда и социального обеспечения, хотя консервативный баварский Христианский социальный союз (ХСС) стремился получить этот пост. ХДС/ХСС и СДПГ третий день продолжают переговоры о формировании правительства, чтобы возродить так называемую "Большую коалицию", которая управляет Германией с 2013 года.