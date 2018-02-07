Вашингтон готовит новый пакет санкций в отношении Пхеньяна

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Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна, чтобы заставить его прекратить ракетно-ядерную программу. Об этом в среду заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Пенс заявил, что США и Япония не позволят Северной Корее "утащить олимпийское послание" зимних игр в Южной Корее. "Мы не допустим, чтобы пропаганда Северной Кореи захватила сообщение и образы Олимпийских игр", – сказал Пенс.
"Мы не позволим Северной Корее скрывать за знаменами Олимпийских игр реальность, которая порабощает людей и угрожает региону", – добавил вице-президент, который возглавит делегацию США на церемонии открытия зимних игр в Пхёнчхане.
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