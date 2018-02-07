Президент США Трамп хочет провести масштабный военный парад

Президент США Дональд Трамп попросил Пентагон запланировать большой военный парад в Вашингтоне в 2018 году, чтобы продемонстрировать военную мощь. Об этом впервые сообщила Washington Post 6 февраля, и впоследствии это было подтверждено пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс. The Washington Post сообщила, что дата его пока не определена.

Трамп попросил об этом во время встречи 18 января с высшими военными чиновниками в связи с тем, что был впечатлен парадом в Париже, когда он побывал там в 2017 году. По ее словам, президент Трамп поддерживает лучших американских военных, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы сохранить нашу страну в безопасности. Сандерс сказала, что Трамп просит Пентагон "изучить возможность" проведения праздника, который позволит американцам выразить благодарность военным.

Представитель Пентагона Чарли Саммерс сказал, что военные чиновники знают о просьбе президента и рассматривают разные варианты. Демократы сравнили план с демонстрациями военной мощи, которые проводят авторитарные режимы, такие как Китай и Северная Корея.

Соединенные Штаты традиционно не проводили яркие военные шоу. В последний раз такой парад проводился в Вашингтоне в июне 1991 года, когда восемь тысяч солдат США возвращались с первой войны в Персидском заливе против Ирака. Этот парад стоил налогоплательщикам США более 8 миллионов долларов, а на следующий день в Нью-Йорке состоялся еще более крупный парад.