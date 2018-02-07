В Кемерове сотруднику штаба Навального угрожают убийством

Сотруднику штаба Навального в Кемерове Борису Павлову положили в почтовый ящик письмо с угрозами. В нем активиста предупредили, что если он не прекратит свою политическую деятельность, то его убьют, а его дом сожгут. Об этом сообщается на странице штаба "ВКонтакте".

В письме говорится, что Павлов якобы призывает к революции. Активист обнаружил письмо в своем почтовом ящике. Сотрудники штаба планируют написать заявление в полицию.

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После прошедшей 28 января протестной акции "забастовка избирателей" глава кемеровского штаба Ксения Пахомова была арестована на двое суток. Другие задержанные участники акции получили по несколько суток ареста либо штрафы.

Сама Пахомова неоднократно сообщала об административном давлении на нее и ее родственников из-за ее политической деятельности.