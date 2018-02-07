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Российские хакеры атаковали военно-промышленные компании США

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Российские хакеры получили доступ к данным крупных компаний, которые сотрудничают с министерством обороны США. Атаке подверглись почти 90 сотрудников, которые работают над созданием беспилотников, ракет и истребителей. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Среди целей атаки были компании Boeing и Airbus, а также множество менее крупных фирм. Часть сотрудников открыли фальшивые письма хакеров. Какую именно информацию удалось украсть, неизвестно. Но большинство проектов, которыми занимались взломанные компании, были засекречены.

По данным Associated Press, к атаке причастна группировка Fancy Bear. Спецслужбы США обвиняют ее во вмешательстве в американские выборы в 2016 году и сотрудничестве с Кремлем. Москва поддержку хакеров неоднократно отрицала.

Эксперты утверждают, что украденные в среду данные якобы могут помочь России в разработке беспилотников. В одной из компаний рассказали, что после атаки им пришлось пересмотреть подход к передаче секретных данных.

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