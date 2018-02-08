В Новосибирске в день приезда Путина проходят протестные акции

В Новосибирске 8 февраля, в день приезда президента России Владимира Путина, прошло несколько акций протеста. Как сообщает сайт "Сибирь.Реалии", активисты провели пикет против реализации двух крупных концессионных проектов – строительства четвертого автомоста через реку Обь и строительства двух мусоросортировочных заводов с полигонами.

В пикете приняли участие около 10 человек, они держали плакаты: "Крепостное право отменили в 2018 году", "Концессии – под общественный контроль", "Нет платному мосту" и другие. Организатор пикета заявил изданию, что акция была приурочена к приезду в город президента.

Он добавил, что первоначально пикет заявлялся у здания администрации, но в связи с приездом Путина активистам предложили площадку по соседству – в сквере имени Крячкова.

Сотрудник научного института Академгородка Игорь Просанов провел одиночную акцию протеста. Он вышел на улицу в манишке с надписью "Путин беда России". Через 15 минут к активисту подошел полицейский и они начали беседовать. После того как полицейский ушел, двое мужчин в штатском унесли Просанова на руках в машину без опознавательных знаков полиции.

7 февраля Владимир Путина прибыл с визитом в Красноярск. Там обманутые дольщики собрались на площади у администрации края в попытках обратить на себя внимание президента. Люди держали плакаты с требованием разобраться в их проблеме. Другой пикет у отделения полиции провела женщина с плакатом, на котором был лозунг "Воры и бандиты украли кирпичный завод". Еще два пикета состоялись возле здания регионального правительства и Сибирского федерального университета.