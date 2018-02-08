Путин и Эрдоган обсудили координацию между военными в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились усилить координацию между военными и службами безопасности двух стран в Сирии по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в заявлении Кремля.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора, состоявшегося 8 февраля, Путин и Эрдоган также обсудили перспективы новых контактов между Россией, Турцией и Ираном в Сирии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что была упомянута возможная встреча на высшем уровне между лидерами трех стран, но дата пока не согласована, сообщает агентство РИА.

Источники в окружении президента Турции сообщили Рейтер, что в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о проведении в Стамбуле трехстороннего совместного саммита с Ираном.

По словам источника, президент Турции и президент России также договорились о следующем телефонном звонке, чтобы ускорить создание военных наблюдательных пунктов в Сирийском районе Идлиб, и обсудили гуманитарную ситуацию в восточной части Гуты, недалеко от Дамаска.

Турция проводит войсковую операцию в сирийском районе Африн, населенном преимущественно курдами, которых Анкара считает "террористами". Президент России Путин ранее заявлял о завершении российских военных действий в Сирии, однако, судя по поступающим сообщениям, они не прекращаются.