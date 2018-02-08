ТВ Сирии: коалиция во главе с США бомбит сирийские силы в Дейр-эль-Зоре

Сирийское государственное телевидение в четверг сообщило, что авиация возглавляемой США коалиции, действующей против террористической группировки "Исламское государство", бомбила просирийские правительственные силы к востоку от реки Евфрат, в восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор.

В сообщениях сирийского телевидения эти действия названы "новой агрессией" и "попыткой поддержать терроризм".

Официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что удар был нанесен в ответ на нападение на штаб "Сирийских демократических сил", где в качестве советников находились военнослужащие коалиции.

В результате бомбардировки погибли более сотни солдат, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. Всего же в составе правительственных войск было 500 человек. Их поддерживала артиллерия, танки и минометы, отмечает агентство.