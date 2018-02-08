Сотрудникам ДПС запретили составлять протоколы на пьяных судей

Вступил в силу приказ Министерства внутренних дел России, который запрещает дорожной полиции отстранять от управления автомобилем судей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в четверг сообщило издание "Коммерсантъ".

Предыдущая версия документа предписывала сотрудникам ДПС общаться с судьями так же, как и с другими водителями. В новой редакции им нельзя составлять протокол о нарушении, проводить медицинское освидетельствование и отстранять судью от управления транспортным средством.

Аналогичная норма уже распространяется на прокуроров. Такую меру в Генпрокуратуре объяснили возможностью оказания давления на гособвинителей со стороны дорожной полиции.