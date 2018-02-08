СМИ: "Нормандская четверка" в Мюнхене обсудит конфликт в Донбассе

Представители Германии, России, Украины и Франции встретятся в формате "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе для обсуждения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил глава конференции Вольфганг Ишингер.

Ишингер подтвердил агентству Reuters, что в конференции примут участие высокопоставленные должностные лица из всех четырех стран, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Петр Порошенко.

Ранее российский МИД заявил о готовности Лаврова принять участие во встрече "нормандской четверки" в Мюнхене.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов, за что против Москвы ввели экономические санкции. В Кремле эти обвинения отрицают.

Очередная Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля в столице Баварии. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, – более 20 глав государств и правительств.