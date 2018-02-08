Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

ЕСПЧ присудил компенсацию одному из "крымских террористов"

Геннадий Афанасьев

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Кремль выплатить две тысячи евро гражданину Украины Геннадию Афанасьеву, который был осужден в России по так называемому делу "крымских террористов". Афанасьеву присудили компенсацию за условия при этапировании из одних российских тюрем в другие, сообщает издание "Крым.Реалии".

Геннадий Афанасьев в 2014 году был приговорен в России к семи годам колонии по обвинению в создании террористического сообщества в аннексированном Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Афанасьева, после чего тот вернулся на Украину.

В России Афанасьев отбывал наказание в колониях в Курганской области и в Республике Коми. Сам осужденный требовал перевести его в одно из исправительных учреждений в Крыму. Он также жаловался на то, что во время этапирования ему не предоставляли необходимую медицинскую помощь.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG