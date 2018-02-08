ЕСПЧ присудил компенсацию одному из "крымских террористов"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Кремль выплатить две тысячи евро гражданину Украины Геннадию Афанасьеву, который был осужден в России по так называемому делу "крымских террористов". Афанасьеву присудили компенсацию за условия при этапировании из одних российских тюрем в другие, сообщает издание "Крым.Реалии".

Геннадий Афанасьев в 2014 году был приговорен в России к семи годам колонии по обвинению в создании террористического сообщества в аннексированном Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Афанасьева, после чего тот вернулся на Украину.

В России Афанасьев отбывал наказание в колониях в Курганской области и в Республике Коми. Сам осужденный требовал перевести его в одно из исправительных учреждений в Крыму. Он также жаловался на то, что во время этапирования ему не предоставляли необходимую медицинскую помощь.