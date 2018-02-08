"Путин и пустота": президент выделяется в бюллетене

Свершилось - Центризбирком России окончательно сформировал список участников президентских выборов 18 марта. В четверг были зарегистрированы двое последних ожидавших своей участи кандидатов - Ксения Собчак и Максим Сурайкин.

В выборах участвует Владимир Путин и еще 7 человек. Разделение на "чистого" и "нечистых" подчеркнул своим внешним видом даже избирательный бюллетень, макет которого появился в Сети еще до формальной регистрации двух кандидатов.

Строка с фамилией Путина, расположенная прямо по центру бюллетеня, действительно выделяется на фоне строк других кандидатов - о Путине рассказано гораздо меньше, чем о них. Внешний вид бюллетеня немедленно вызвал шутки, конспирологические теории и частью комментаторов был признан новым доказательством нечестности выборов.

​Аркадий Пильдес

Нельзя не признать, что бюллетень для голосования за Путина придумали хорошие специалисты, понимающие в психологии и интерфейсах.

Не менее талантливые специалисты проектировали в своё время газовые камеры.

Да, с эстетической точки зрения бюллетень совершенен:

Парадокс состоит в том, что внешний вид бюллетеня вполне соответствует закону! Фамилии расставлены по алфавиту. О Путине, по закону, действительно больше ничего не надо писать, кроме того, что он президент и самовыдвиженец, а если Ксения Собчак - ведущая телеканала "Дождь", выдвинутая партией "Гражданская инициатива", то все это необходимо описать максимально подробно: ее должность на "Дожде", название выдвинувшей партии, факт ее членства в партии, членства в ее руководстве и т.д. То же касается и всех остальных партийных кандидатов (Путин, напомним, единственный самовыдвиженец, зарегистрированный кандидатом). Так что формально претензий к Элле Памфиловой и ее ведомству тут никаких быть не может - более того, составители бюллетеня даже отказались от идеи дать кандидатам номера - у Путина бы был номер 4 (что было бы очень толстым намеком).

Методичка:

Образец бюллетеня от ЦИК – гражданам решили не напоминать о 4 сроке Путина

Телеканал Дождь

Элла Памфилова объяснила минимальные сведения о Путине в избирательном бюллетене его короткой должностью.



«Все четко по закону. У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось — больше нечего написать», — сказала Памфилова

Есть, конечно, и такое мнение:

Но и, например, такое: