В Москве установят памятник Евгению Примакову

В Москве установят памятник бывшему министру иностранных дел и председателю правительства России Евгению Примакову. Такое решение единогласно приняла комиссия Мосгордумы по монументальному искусству, сообщает "Интерфакс".

Памятник установят в сквере на Смоленской-Сенной площади в центре города – напротив здания МИДа. Автором монумента станет Георгий Франгулян. Ранее он создал памятник поэту Булату Окуджаве на Арбате и первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге.

Деньги на памятник Примакову, по данным "Интерфакса", выделит фонд "Искусство, наука и спорт", основателем которого является российский миллиардер Алишер Усманов.

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года. Ему было 86 лет. Примаков возглавлял российское правительство с сентября 1998 по май 1999 года. До этого он руководил министерством иностранных дел России и Службой внешней разведки.