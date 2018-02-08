В Москве установят памятник Евгению Примакову

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В Москве установят памятник бывшему министру иностранных дел и председателю правительства России Евгению Примакову. Такое решение единогласно приняла комиссия Мосгордумы по монументальному искусству, сообщает "Интерфакс".
Памятник установят в сквере на Смоленской-Сенной площади в центре города – напротив здания МИДа. Автором монумента станет Георгий Франгулян. Ранее он создал памятник поэту Булату Окуджаве на Арбате и первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге.
Деньги на памятник Примакову, по данным "Интерфакса", выделит фонд "Искусство, наука и спорт", основателем которого является российский миллиардер Алишер Усманов.
Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года. Ему было 86 лет. Примаков возглавлял российское правительство с сентября 1998 по май 1999 года. До этого он руководил министерством иностранных дел России и Службой внешней разведки.
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