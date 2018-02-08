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Депутаты Европарламента призвали пересмотреть переход на "летнее время"

Площадь Александерплатц в Берлине, где расположены "Часы мирового времени"

В странах Европейского союза могут отменить переход на "летнее время". Европарламент призвал пересмотреть директиву о переводе стрелок часов. Более 380 депутатов выступили за то, что переход на "летнее время" экономически неоправдан и причиняет людям неудобства.

После голосования в Европарламенте решение об изменении или отмене перевода часов должна принять Еврокомиссия. Переход на "летнее" и "зимнее" время в странах ЕС регламентирован директивой от 2001 года. Её действие продлевается каждые пять лет. Дискуссия об отмене "летнего времени" ведётся с момента появления этой нормы.

В России перестали переводить часы в 2011 году. Осенью 2014 года часы перевели на зимнее время, которое с тех пор стало постоянным для россиян. Большинство стран Азии, Африки и Южной Америки также не используют "летнее время".

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