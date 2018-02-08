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Путин и семеро хотят. Эфир в 19:05

Владимир Путин

Россияне получили полный список кандидатов в президенты

Окончательный список кандидатов в президенты РФ готов. В нем Владимир Путин и еще семеро. Какие роли предписано исполнять этим семерым, при условии, что имя победителя известно заранее? Обсуждают политологи Александр Кынев, Владимир Семаго, Михаил Тульский, Андрей Коробков. Ведущая Елена Рыковцева.

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