Путин и семеро хотят. Эфир в 19:05

Россияне получили полный список кандидатов в президенты
Окончательный список кандидатов в президенты РФ готов. В нем Владимир Путин и еще семеро. Какие роли предписано исполнять этим семерым, при условии, что имя победителя известно заранее? Обсуждают политологи Александр Кынев, Владимир Семаго, Михаил Тульский, Андрей Коробков. Ведущая Елена Рыковцева.
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