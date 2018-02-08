Суд в Гааге проверит преступления в Венесуэле и на Филиппинах

Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по подозрению в преступлениях против человечности в Венесуэле и на Филиппинах. Об этом заявила главный обвинитель суда Фату Бенсуда. Предварительное расследование начато по каждому отдельному случаю.

В своем заявлении Бенсуда отмечает, что поводом для расследования ситуации на Филиппинах стали сообщения о так называемой войне с наркоторговцами. В 2016 году ее объявил президент Родриго Дутерте, который открыто выступает за физическое устранение наркодилеров. В начале прошлого года в суд в Гааге с иском против властей страны обратился филиппинский адвокат. Он заявил, что жертвами антинаркотической кампании стали восемь тысяч человек.

В распоряжении Бенсуды также имеются сведения о жестоком обращении с участниками акций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В конце 2017 года с призывом к Международному уголовному суду расследовать убийства и пытки оппозиционеров обратилась бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега. По данным правозащитников, на конец 2017 года власти держали под стражей более 250 политических заключенных. По данным "Голоса Америки", в ходе двух серий протестов против режима Николаса Мадуро – в 2014 и 2017 годах – было убито около 200 человек.