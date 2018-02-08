СМИ: Сулейман Керимов прилетел в Россию на несколько дней

Сулейман Керимов, член Совета Федерации от Дагестана, прилетел из Франции в Россию. Об этом сообщают издания "Коммерсант" и РБК со ссылкой на источники. Накануне о том, что Керимова на несколько дней отпустили на родину, написало агентство Reuters. Представитель Керимова эту информацию не подтверждает.

По данным собеседника РБК, Сулейман Керимов намерен встретиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Утверждается, что политик также планирует обсудить ситуацию вокруг банка "Возрождение". По неофициальным данным, Керимов ведет переговоры о получении контроля над банком.

Сулеймана Керимова задержали 20 ноября прошлого года в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты.

Керимов обвинения отвергает. Суд во Франции после непродолжительного заключения выпустил россиянина под подписку о невыезде и залог в 5 миллионов евро. Позже сумма залога была повышена до 40 миллионов евро. Керимову грозит до 10 лет лишения свободы. В январе Керимов уже посещал Россию. Суд во Франции отпустил его на три дня, поездка носила "личный характер".