Пионерская нирвана

В Минске 8 февраля состоялся очередной пионерский праздник, в котором участвовали более 500 белорусских школьников из разных городов страны. Белоруссия – это, пожалуй, единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая преемственность пионерского движения после распада СССР. БРПО, Белорусская республиканская пионерская организация, ведет отсчет своей деятельности с 13 сентября 1990 года. К этому празднику белорусские пионеры готовились полгода: его кульминацией стал конкурс парадно-церемониальных отрядов "Равнение на знамя!". Большинству участников мероприятия около 14 лет, и скоро им предстоит вступить в БРСМ, аналог советского комсомола, Белорусский республиканский союз молодежи, который в народе часто называют "лукомолом".

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