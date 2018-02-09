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В Новокузнецке полиция получила приказ охранять баннеры с Путиным

Баннер с Путиным

В Новокузнецке в преддверии выборов президента России сотрудникам полиции было поручено охранять плакаты с изображением действующего главы государства Владимира Путина. Об сообщает сайт "Сибирь.Реалии" со ссылкой на источник в полиции города.

Полиция охраняет баннер с Путиным
Полиция охраняет баннер с Путиным

По его словам, охрана возле плакатов должна быть организована круглосуточно. Продлится она до 18 марта. Назвать точную причину такого решения источник затруднился, но предположил, что это может быть связано с появившейся на одном из билбордов надписью "лжец". Охрана меняется раз в несколько часов. Как правило, это либо сотрудники полиции в штатском, либо экипажи в служебных автомобилях. Эту информацию подтвердил в твиттере координатор штаба Навального в Новокузнецке Антон Волошин.

Аналогичный приказ получили полицейские в Сыктывкаре. Они также охраняют плакаты с Владимиром Путиным круглосуточно.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов на пост главы государства.

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