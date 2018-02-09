В Новокузнецке полиция получила приказ охранять баннеры с Путиным

В Новокузнецке в преддверии выборов президента России сотрудникам полиции было поручено охранять плакаты с изображением действующего главы государства Владимира Путина. Об сообщает сайт "Сибирь.Реалии" со ссылкой на источник в полиции города.

По его словам, охрана возле плакатов должна быть организована круглосуточно. Продлится она до 18 марта. Назвать точную причину такого решения источник затруднился, но предположил, что это может быть связано с появившейся на одном из билбордов надписью "лжец". Охрана меняется раз в несколько часов. Как правило, это либо сотрудники полиции в штатском, либо экипажи в служебных автомобилях. Эту информацию подтвердил в твиттере координатор штаба Навального в Новокузнецке Антон Волошин.



Аналогичный приказ получили полицейские в Сыктывкаре. Они также охраняют плакаты с Владимиром Путиным круглосуточно.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов на пост главы государства.