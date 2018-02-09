В Южной Корее открылись зимние Олимпийские игры

В Южной Корее сегодня открываются XXIII Зимние Олимпийские игры. Соревнования пройдут в Пхёнчхане. Этот город трижды подавал заявку на проведение Олимпиады. В 2010 году он уступил Ванкуверу, в 2014-м – Сочи.

В программу Олимпийских игр входят 15 спортивных дисциплин в семи видах спорта. Ожидается, что церемонию открытия посетят около 35 тысяч человек. Талисманом Игр стал тигренок Сухоран.

В Олимпиаде в Пхёнчхане принимают участие 92 страны. Шесть стран – Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея – принимают участие в Играх первый раз.

Сборная России в этом году участия в Играх не принимает: 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил ее от участия в зимней Олимпиаде. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Часть спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Санкции в отношении этих атлетов были аннулированы. Апелляции еще 11 спортсменов суд удовлетворил частично. Они пропустят Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году, но смогут участвовать в Олимпийских играх в будущем.

Международный олимпийский комитет заявил, что разочарован отменой санкций. По мнению МОК, спортивный арбитражный суд в Лозанне не принял во внимание систематические манипуляции с допингом. В итоге МОК отказал в допуске спортсменам, оправданным арбитражем.

9 февраля, в день открытия Олимпиады, выездная панель Спортивного арбитражного суда в Пхёнчхане отклонила апелляции 47 россиян, оспаривавших решение Международного олимпийского комитета о их недопуске до участия в Олимпийских играх.

Впервые после долгого перерыва в Олимпиаде участвует сборная Северной Кореи. Об участии в соревнованиях спортсменов из КНДР стало известно в начале декабря. Кроме того, объединенная сборная Северной и Южной Кореи примет участие в женском хоккейном турнире. Пхеньян уже направил в Южную Корею делегацию во главе с министром спорта. Ранее министерство по делам объединения Южной Кореи также сообщило, что младшая сестра Ким Чен Ына – Ким Йон Чон – также посетит Пхёнчхан для участия в церемонии открытия.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 25 февраля.