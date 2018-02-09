Полиция пришла в штабы Навального во Владивостоке и Новосибирске

В Новосибирске полиция пришла в штаб Навального, чтобы изъять новую партию листовок. Об этом сайту "Сибирь.Реалии" сообщили сотрудники штаба.

Ранее во Владивостоке полиция силой пыталась попасть внутрь штаба Навального. Как сообщил в твиттере региональный менеджер штаба политика Олег Снов, полицейские застали одного из сотрудников в тамбуре, применили к нему силу и отняли ключи от штаба. После того как им не удалось открыть дверь ключом, полицейские уехали.

В конце января полиция задержала нескольких волонтеров Штаба Навального во Владивостоке. На них составили протоколы по статье "Нарушение установленного порядка организации публичной акции".​

28 января сторонники Алексея Навального провели акцию в поддержку забастовки избирателей. Они отказываются участвовать в выборах президента РФ 18 марта, поскольку их кандидат не был зарегистрирован.​