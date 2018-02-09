В Таиланде задержали российского хакера

Полиция Таиланда задержала россиянина Сергея Медведева. Его подозревают в причастности к международной хакерской сети, занимавшейся мошенничеством. Медведева взяли под стражу в Бангкоке по запросу ФБР США, сообщает газета Bangkok Post.

Россиянина обвиняют в создании интернет-площадки с девизом In Fraud We Trust ("В мошенничество мы верим"), ранее заблокированной ФБР. Предположительно площадку использовали для торговли оружием и наркотиками с использованием биткоинов. На счетах россиянина обнаружены средства в криптовалюте, эквивалентные сумме в три миллиона долларов.

Власти Таиланда пока не прокомментировали задержание Медведева.

В начале февраля власти США задержали 13 человек по обвинению в причастности к хакерской группировке Infraud Organization. Еще 26 хакерам предъявлены заочные обвинения. В 2010 году группировку создал гражданин Украины Святослав Бондаренко. По предварительным данным, в 2015 году ее возглавил Сергей Медведев. Организация добывала и продавала личные данные, занималась взломом банковских карт и занималась распространением вредоносных программ.