"Беру, что хочу": книга Поклонской оказалась сборником интервью

Депутат Наталья Поклонская 8 февраля представила книгу "Преданность вере и отечеству". Куда из названия пропал царь, которому Поклонская, судя по ее поступкам, предана больше, чем двум другим сущностям - так и не выяснилось.

Надо сказать, что с датой презентации Поклонская не очень угадала - внимание отвлекло на себя творчество иной писательницы, Насти Рыбки.

Но преданные поклонники у бывшего прокурора, конечно, нашлись:

На презентации книги Поклонской желающие получить автограф устроили давку.

Тот же "Царьград", впрочем, был вынужден сообщить и о скандале, разразившемся на церемонии:

Во время презентации Поклонской и издателю ее книги Дмитрию Лобанову («Книжный мир») пришлось осадить провокаторов, которые уличили автора в плагиате.

"Провокаторами" оказались известные журналисты. Все дело в том, что депутат, ничтоже сумняшеся, перепечатала в "своей" книге несколько интервью, которые она дала начиная с 2014 года - не поставив, как утверждается, авторов этих интервью в известность.

Марина Ахмедова

Я, конечно, видела, как депутат Поклонская активно рекламирует свою книжку "Преданность вере и отечеству". А вчера от критика Константина Мильчина узнала, что я - соавтор этой книжки. Потому как депутат ее не написала, а собрала из всех интервью с ней. И мое интервью - одно из них. Юрист Поклонская оказалась выше того, чтобы спросить у авторов и издательств разрешения. По крайней мере, у меня его никто не спрашивал. У редакции - тоже. А издательство "Книжный Мир", опубликовавшее эту книжку, тоже, видимо, не посчитало нужным сообщить опытному юристу Поклонской, что брать чужие тексты без спроса нельзя. Текст этот мне и сто лет не нужен. Но вопрос - хочу ли я присутствовать в книге с прекрасным названием "Преданность вере и отечеству?". А я не хочу. Так вот. Я предлагаю издательству отчислить мне, как соавтору, проценты с продаж, они пойдут на горячие обеды для бездомных людей и животных.

Сегодня у депутата и юриста встреча с читателями. Раз книжки она сама писать не умеет, надо ей там задать профильный вопрос - а что там с нарушением прав на чужую интеллектуальную собственность?

Вот, собственно, мнение Константина Мильчина:

Я успел ее просмотреть. Могу сказать, что книга Поклонской целиком состоит из ее интервью разных лет, начиная где-то с 2014 года. В конце, правда, появляются ее собственные тексты, которые, по сути, являются набором новостных публикаций. При этом на книге поставлено имя Поклонской, как будто она автор. Но на деле,авторов у нее наберется человек двадцать, среди которых много журналистов, которые писали тексты. Яне являюсь специалистом по авторскому праву, но в данном случае я понимаю, что обязательно требуется уточнить у авторов, согласны ли они на публикацию своих текстов.

Ekvinokurova:

Поклонская, конечно, это нечто. Она опубликовала под видом своей книги сборник своих интервью, причем не взяв разрешения авторов интервью.



И этот человек работал прокурором, а также обвинял Учителя в нарушении авторских прав.

На вопрос, заданный корреспондентом RT, в конце концов пришлось отвечать представителю издательства. Он сослался на Гражданский кодекс, который якобы не запрещает человеку, у которого взято интервью, публиковать его без согласования с журналистом.

Не всех эти объяснения удовлетворили.

Марина Юденич:

"Правовед" Поклонская тут мямлит что-то неразборчивое что постановление пленума Верхвного суда. (???)

Микрофон вынужден взять издатель, который ссылается на статью 1247 ГК РФ

И тоже несет чушь, потому и потеет.

Открываем ГК РФ Статья 1247 - "Патентные поверенные"

Явно не наш случай.

Авторские права регулирует ст. 1259 и вот по поводу этой статьи есть разъяснения:

"Таким образом, можно сказать, что под признаки охраняемого авторским правом произведения попадают и интервью, несмотря на то что они прямо не указаны в перечне охраняемых произведений.

Интервью - это один из жанров журналистики. Оно является особым видом произведений, созданных в соавторстве. Авторские права в такой ситуации принадлежат как лицу, давшему интервью, так и лицу, проводившему его. Их рассматривают в качестве соавторов, если договором между этими лицами не предусмотрено иное.

Творческое начало присутствует в работе и журналиста, и интервьюируемого. Так, журналист подбирает и формулирует вопросы, а отвечающий определяет содержание и форму ответов. В результате совместными усилиями создается особый вид произведения, который включает две логически выстроенные неразрывные части"

Извините за длинную цитату

Марина Ахмедова

Вчера я посмотрела видео с презентации книги депутаты Поклонской. Я не буду обсуждать то, как она коверкала мою фамилию. Не имеет смысла. Депутат говорила, что не знала, как подступать к книге потому, что не разбирается в писательском мастерстве, но вот пришлось. И это она говорит о книге, в которой ничего сама не написала - просто взяла скопировала публикации в изданиях под чужим авторством и сшила. Тут меня посетило только одно желание - тихо, на цыпочках выйти из комнаты ​(​образно), чтобы не тревожить человека еще больше. У меня на это нет и не может быть комментариев. Мне очень жаль людей, которые не умеют признавать своей вины. Стиснув зубы, не имея аргументов, косноязычно они до последнего отстаивают свою правоту. И столько усилий вместо одного - сказать: "Да, не подумала. Но вы же были бы не против позволить мне опубликовать текст вашего авторства в моей книжке?". Это ведь так не сложно и по-христиански (раз уж депутат постоянно апеллирует к вере) - извиниться. Вот мне с утра пишут разные боты - то Петры Ивановы, то Иваны Петровы, без лиц на аватарках, с нежизнеспособными аккаунтами, создаными вчера. Кричат, что мне захотелось отщипнуть слегка от писательской славы Поклонской. Я полагаю, команда депутата ведет себя крайне агрессивно. Славы Поклонской? Нет, спасибо, такой мне не надо. Будем помнить, что я уже на цыпочках вышла из комнаты.

Но теперь перейдем к издательству #КнижныйМир. Издательство - воры и мошенники.

Впрочем, есть и иная точка зрения.

Холмогоров Егор

После сегодняшнего говношоу, которое устроили Ахмедова, Юденич и Винокурова вокруг презентации книги Поклонской, я лично считаю, что спикерам нужно сделать очень простой вывод: никогда не давать никому из этих дам бесплатных интервью.

Если считают, что копирайт на интервью принадлежит им, - пусть платят за предоставляемый им спикером контент.

На самой презентации поклонники Поклонской даже предлагали ей выдвинуться в президенты, а сама депутат назвала своей любимой книгой "Мастера и Маргариту" (довольно необычный выбор для православного фундаменталиста).