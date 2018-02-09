Шульц заявил, что не будет претендовать на пост главы МИД ФРГ

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц подтвердил, что не намерен претендовать на пост министра иностранных дел или иную должность в будущем правительстве, сообщил Reuters. По словам Шульца, он хотел бы таким образом добиться прекращения слухов и подозрений в его адрес о том, что его согласие на переговоры о "большой коалиции" было обусловлено личным интересом.

Мартин Шульц признал, что был риск отказа его однопартийцев от переговоров с консерваторами Ангелы Маркель о коалиции. Коалиционный договор обеих партий о формировании нового правительства Германии был согласован в среду, 7 февраля.

Ранее сообщалось, что глава СДПГ Мартин Шульц займет в новом правительстве пост министра иностранных дел и, по всей вероятности, вскоре уйдет с поста председателя партии. Более четырех месяцев после выборов в Бундестаг 24 сентября 2017 в Германии продолжались переговоры о четвертом правительстве Ангелы Меркель. Попытка блока партий ХДС/ХСС сформировать правительство в коалиции с партией Союз 90/ "Зеленые" и Свободными демократами не удалась, и тогда социал-демократы, заявившие после выборов в Бундестаг, что уходят в оппозицию, согласились на переговоры.