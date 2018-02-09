Источники: в Сирии якобы погибли наемники из "ЧВК Вагнера"

В Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали российские наемники, сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. Наемники оказались в районе селения Хишам, якобы пытаясь захватить нефтяное месторождение.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила 9 февраля, что в публикации CBS речь идет о так называемой "Частной военной компании Вагнера", которая контролирует месторождения полезных ископаемых в долине реки Евфрат. Однако, как отмечают в CIT, подтвердить информацию о гибели российских наемников пока не представляется возможным.

Если в результате этого авиаудара действительно погибли россияне, это станет первым подобным случаем за все время российской военной операции в Сирии, отмечает "Немецкая волна". Источники в Пентагоне, однако, заявляют, что граждане России при авиаударе не пострадали.

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима 7 февраля. По данным из разных источников, погибли от 45 до 100 человек.