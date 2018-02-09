Бывший главред "Ленты.ру" назначен в управление по общественным проектам

Алексей Гореславский утвержден в должности замначальника управления президента по общественным проектам, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Главой этого управления в администрации президента России с января 2017 года является Сергей Новиков.

Ранее Гореславский несколько лет проработал в группе компаний Rambler & Cо в должности исполнительного директора по медиа. В публикации отмечается, что в тот период аудиторные показатели медиапроектов Rambler & Cо стабильно росли.

Выпускник исторического факультета МГУ, Гореславский был главным редактором "Ленты.ру", директором службы интернет-проектов информагентства "Интерфакс", возглавлял интернет-газету "Взгляд".