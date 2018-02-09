Вице-президент США призвал наращивать давление на КНДР

Вице-президент США Майк Пенс и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане сидели в непосредственной близости друг от друга, но не проявили никакого желания общаться. Как сообщает Associated Press, Пенс занял позицию "холодного неприятия" северокорейской пропаганды, связанной с участием атлетов КНДР в Играх.

Майк Пенс, находясь в Южной Корее на открытии зимних Олимпйских игр, призвал международное сообщество наращивать давление на Пхеньян в связи с ядерной программой КНДР и нарушениями прав человека.

Пенс, прибывший в Пхёнчхан, чтобы приветствовать американских атлетов, заявил о намерении противодействовать северокорейской пропаганде во время Игр. Вице-президент предостерёг от самообмана по поводу "глянцевой картинки" совместного шествия спортсменов Севера и Юга под одним флагом.

Майк Пенс заявил, что на его встречах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ зимняя Олимпиада не должна рассматриваться как повод для начала переговоров с Пхеньяном. Такая возможность, по словам Пенса, откроется лишь после того, как Пхеньян согласиться включить в повестку дня обсуждение своей ядерной программы.