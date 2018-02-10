СМИ: россиянин обманом получил от разведки США 100 тысяч долларов

Российский гражданин, имя которого не называется, получил в прошлом году от американской разведки большие деньги, пообещав вернуть похищенные у Агентства национальной безопасности США (АНБ) программные средства кибершпионажа, сообщает The New York Times.

Предполагалось, что 100 тысяч долларов наличными, переданные россиянину в сентябре прошлого года в берлинской гостинице, станут первой частью платежа на общую сумму в один миллион. Тайному рандеву в германской столице предшествовали многомесячные переговоры и контакты через посредника в других городах Германии. АНБ было необходимо точно инвентаризировать украденное программное обеспечение, и оно было готово заплатить крупное вознаграждение человеку, который утверждал, что способен помочь в этом.

Помимо компьютерных программ, россиянин предложил Центральному разведывательному управлению компрометирующие материалы на Дональда Трампа и его помощников, якобы изобличающие их связи с Россией. Речь, в частности, шла о якобы существующей видеозаписи 2013 года с участием Трампа, развлекающегося в Москве с проститутками. Американцы, согласно The New York Times, от этого “подарка“ отказались, но те материалы, которые передал им россиянин, оказались не софтвером, а именно "компроматом", касавшимся Трампа и его людей, выписок по их банковским счетам и, предположительно, сопроводительных российских разведданных.

По оценке экспертов, эти материалы, предположительно, были сфабрикованы. The New York Times, которой удалось ознакомиться с частью материалов, переданных американской разведке, отмечает, что своей стилистикой они не похожи на сообщения спецслужб, а по сути представляют собой компиляцию из материалов прессы.

Агенты АНБ, тем не менее, предложили россиянину продолжить сотрудничество – но только если он полностью раскроет свои источники информации. Тот отказался. На этом, пишет газета, сотрудничество американских разведчиков с их сомнительным партнером закончилось.