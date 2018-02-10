В Омске уволенный член избиркома объявил голодовку

В Омске член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Сергей Скрипаль объявил голодовку. 5 февраля его уволили с основного места работы. Гражданский активист, лишившийся должности наладчика оборудования на предприятии “Сибирский хлеб”, уверен, что причиной стал его отказ сотрудничать с партией “Единая Россия”. В знак протеста он провел одиночный пикет у здания областного управления внутренних дел и на проходной прокуратуры, – сообщают "Сибирь.Реалии".

Там Скрипаль потребовал встречи с главным прокурором области Анастасом Спиридоновым, к которому он не может попасть на личный прием два месяца. В надзорном ведомстве заявили, что акцию необходимо согласовывать, но препятствовать пикету не стали. К протестующему никто не вышел. В конце рабочего дня охрана потребовала от активиста покинуть здание. Он собирается продолжить голодовку дома, а с понедельника вернуться на проходную омской прокуратуры.

“Перед выборами в Омский городской совет, в конце августа 2017 года, сотрудникам нашего предприятия раздали соглашения о сотрудничестве с “Единой России”, в которых мы должны были написать свои паспортные данные. Сказали, что если хотим работать, нужно заполнить листы сторонников партии. Якобы это была инициатива и.о. гендиректора Константина Гриненко. Я не хочу сотрудничать с этой партией и категорически против, чтобы к этому принуждали моих коллег”, – заявил корреспонденту “Сибирь.Реалий” Скрипаль.

Вместе с ним работы лишились еще 17 человек по причине изменений в штатном расписании, однако, в отличие от Скрипаля, они уже приняты обратно. Бывший сотрудник предприятия, посчитав увольнение незаконным, попытался оспорить его в суде. По закону члены избирательной комиссии не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на другую работу. Суд встал на сторону предприятия, посчитав сокращение правомерным.