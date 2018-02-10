Хакеры напали на серверы Олимпийских игр в Южной Корее

Серверы и WiFi-система Олимпиады в Пчёнчхане подверглись хакерской атаке за 45 минут до церемонии открытия. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на оргкомитет Игр. В результате кибератаки была нарушена работа цифрового телевидения в главном пресс-центре.

Организаторы отключили серверы, чтобы избежать большего ущерба. В результате работа сайта Олимпиады была приостановлена. Пока серверы и сайт не работали, зрители не могли распечатать купленные билеты на олимпийские мероприятия.

Работу сайта восстановили к 8 часам утра по местному времени сегодня. Организаторам потребовалось около 15 часов для приведения компьютерной системы в нормальное состояние. В оргкомитете Игр заявили, что хакеры не повлияли на безопасность спортсменов и зрителей.

Название хакерской группировки, совершившей атаку на серверы Олимпиады, не указывается.