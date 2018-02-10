Забастовка избирателей прошла в 46 городах России. 28 января, как сообщил правозащитный центр “ОВД-Инфо”, на акции было задержано 350 человек. Через почти две недели после забастовки сторонников Навального продолжают преследовать. Их судят, штрафуют, запугивают в школах и увольняют с работы. Вот несколько таких историй.

Штаб Навального в Сочи разместил на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” разговор ученика гимназии №16 Семена с директором Мананой Пешковой. Администрацию школы возмутило то, что Семен принес в школу листовки с призывом к бойкоту президентских выборов. Во время беседы директор школы говорила, что оппозицию спонсируют западные спецслужбы, а отец Семена объяснял, что "маленькие люди ничего сделать не смогут". Интернет-СМИ “Медиазона” опубликовало полную расшифровку этого разговора.

7 февраля Семен согласился дать интервью Радио Свобода. Но на следующий день он перестал выходить на связь по телефону и в социальных сетях.

​– Семен еще до забастовки избирателей часто приходил в штаб. Школьник интересовался, какую помощь может оказать кампании Навального, ​– рассказывает сотрудница штаба Навального в Сочи Олеся Христосенко. – Семен хотел принять участие в забастовке избирателей. Он взял листовки, приглашающие прийти на согласованную акцию. Семен, насколько мне известно, не раздавал листовки в школе. Он лишь фотографировался с ними. Один из учителей это увидел, и Семена вызвали к директору.

– Семен связывался со штабом после этой беседы?

Учеников неоднократно сгоняли в актовый зал, чтобы смотреть видеоролики, восхваляющие Владимира Путина

​– После разговора с директором Семен пришел в штаб. Директору почти удалось убедить школьника, что политическая деятельность разрушит его будущее. Семен не испугался. Он сказал, что будет дальше поддерживать кампанию Навального. Семен спрашивал у нас, как лучше себя вести в общении с администрацией школы. Еще Семен рассказал, что он спросил директора, можно ли в школе раздавать листовки с агитацией за Путина. Директриса уверенным и ободряющим тоном ответила: “Да, конечно”.

– Но на записи, выложенной в интернете, этого нет.

– Он не записал большую часть беседы. Но я не сомневаюсь в его словах. Вы видели, наверное, флажки на столе директора школы на обложке ролика с записью разговора. Среди них флажок партии “Единая Россия”. Семен рассказывал, что гимназию №16 часто посещают члены “Единой России”. Учеников неоднократно сгоняли в актовый зал, чтобы они смотрели видеоролики, восхваляющие Владимира Путина.

– С отцом Семена вы общались?

Я не знаю, что со мной будет. Мне в школе угрожали очень сильно

​– После публикации записи разговора в штаб пришел отец Семена и просил удалить видеозапись разговора, потому что сыну грозит исключение из школы и постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы пытались объяснить, что школьная администрация не имеет никакого права запрещать Семену в свободное от учебы время поддерживать какого-либо политика. Отец был очень растерян и расстроен. Он говорил, что не имеет ничего против нашей организации и уважает гражданскую позицию сына, но очень боится за будущее Семена. Затем они ушли из штаба и обещали вернуться через сорок минут. Но больше они в штабе не появились. Мы пытались связаться с Семеном, но он не отвечал. От другого ученика школы №16 мы узнали, что Семена вместе с отцом увезли в полицейский участок. Одноклассник Семена прислал запись его звонка. Вот дословная расшифровка записи: “Я не знаю, что со мной будет. Мне в школе угрожали очень сильно. Сказали, что в протоколе могут что угодно написать, меня в психушку могут отправить. Сейчас я еду в ментовку. Если я не смогу выйти на связь (как у них в школе все продумано, вызывают они капитанов милиции на школьников), идите в штаб Навального и отдайте им эту запись разговора”. Запись есть на странице в “ВКонтакте” штаба Навального в Сочи. Я сразу скинула Семену сообщение с номером адвоката. Позже Семен написал, что его поставили на учет. Видимо, в комиссии по делам несовершеннолетних.

Родителям одной из сочинских школ прислали сообщение, что детей после пяти вечера нельзя никуда выпускать из дома

С нами на связь Семен так и не вышел. Сторонников Навального преследуют в разных городах России, и Сочи – не исключение. На странице штаба Навального в социальной сети “ВКонтакте” опубликована фотография участников одного из наших мероприятий. На ней девочка, которая только один раз приняла участие в нашей акции. Тем не менее недавно девочку вызвали к директору, отчитывали и пугали. А перед забастовкой избирателей 28 января родителям одной из сочинских школ прислали сообщение, что детей после пяти вечера нельзя никуда выпускать из дома.

Корреспондент Радио Свобода отправила письмо директору школы №16 с просьбой рассказать свою версию произошедшего, но ответа не получила.

Местным СМИ Управление образования администрации Сочи дало комментарий: "В связи со случаем распространения листовок штаба А. Навального учеником 8-го класса сочинской гимназии №16 управление по образованию и науке администрации Сочи считает, что необходимо оградить несовершеннолетних детей от вовлечения в политические процессы. Школа – не место для политических акций, а пространство для образования, воспитания и творчества. Подобные мероприятия и попытки вовлечения детей в политические инициативы любых партий будут пресекаться в рамках действующего законодательства".

Штаб Навального в Балакове Саратовской области опубликовал разговор директора школы №26 Валентины Ильиной с учеником старших классов. (Радио Свобода известны имя и фамилия школьника, который попросил их не указывать в интересах собственной безопасности). Ученика вызвали к директору после того, как он разместил на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” пост в поддержку Навального. На записи директор сказала, что школьники не имеют права агитировать за Навального, который якобы “поддерживает уголовные элементы”. Еще директор обвинила старшеклассника в отсутствии патриотических чувств и рассказала о своем печальном опыте столкновения с российской полицией. “Я даже не знаю, что будет мне. Выговор будет мне, планы все рушатся. У меня свои планы на жизнь. И я не хочу на крючке у ФСБ быть”, – говорит директор на записи.

Ученик сказал Радио Свобода, что родители запретили ему общаться со СМИ. Комментарий дал координатор команды Навального в Балакове Данил Бузанов:

​– Как я понял, поводом для разговора в школе № 26 стали посты о Навальном, которые ученик размещал в интернете. Администрация школы продолжает прессовать ученика до сих пор. Сейчас школы в нашем городе на карантине. Но ученику звонят сотрудники администрации школы и пытаются вызвать его на еще один разговор. Говорят, что он не имеет права афишировать свою поддержку кампании Навального. Сотрудники школы, насколько мне известно, сильно давят на его мать. Родители очень боятся за ученика, особенно мама. Поведение директора школы №26, к сожалению, – типично. Я могу вспомнить десятки похожих ситуаций. Например, во время агитационной прогулки мы сфотографировали участников и выложили фото в интернет. Школьников, которые были на фотографии, вызвали к директору и заставили удалить снимки. Ученики разных школ почти каждый день пересказывают профилактические беседы с педагогами. Мол, за посты Навального могут посадить в тюрьму, внести в черные списки, испортить карьеру. Администрация школ пугает сторонников Навального тем, что за ними будет установлена слежка. Из школы обещают отчислить. Чаще всего эти угрозы остаются пустыми словами. Ребята рассказывают, что учителя и директора школ боятся до дрожи в коленях какого-то звонка. Они с ужасом ждут, что им позвонит некий человек из спецслужб и обвинит, что они сформировали у детей неправильные взгляды на жизнь.

Директор школы № 26 отказалась дать комментарий Радио Свобода по телефону и не ответила на письменный запрос.

Учителя и директора школ боятся до дрожи в коленях какого-то звонка

По данным “ОВД-Инфо”, 28 января в Уфе во время протестного шествия "Забастовка избирателей" задержали 28 человек.

Среди них были сын и отец Рыбаковы.

– Я стоял в центре толпы с российским флагом, когда меня схватили и потащили по земле к автобусу, – рассказывает 21-летний Андрей Рыбаков. – Полицейские били меня по спине, пытаясь затолкнуть внутрь. В этот момент отец закричал, чтобы меня отпустили. К нему подбежали полицейские и набросились на него. Нас обоих привезли в участок и запугивали. Один из полицейских говорил, что если бы он не был при исполнении, то вывел бы меня из участка и избил. Отца и меня осудили за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия. Мне присудили денежный штраф, а отцу дали сорок часов обязательных работ.

Отец Андрея Сергей Рыбаков рассказал Радио Свобода, что он поддерживает Навального, потому что против коррупции и бесправия простых людей:

Врачи так и сказали по телефону, что скорую в полицейский участок могут вызвать только полицейские

​"Я только сделал шаг к сыну, как меня повалили на землю и стали бить ногами. Сломали пинком нос, наносили удары по голове. В отделении полиции я пытался вызвать скорую помощь, потому что опасался, что меня избили до сотрясения мозга, но она не приехала. Врачи так и сказали по телефону, что скорую в полицейский участок могут вызвать только полицейские. А сотрудники полиции отказались оказывать мне медицинскую помощь. После того как нас отпустили, я целый день лежал дома с очень сильной головной болью. Не мог ничего делать, так плохо себя чувствовал. На следующий день мы поехали в больницу делать освидетельствование, потому что я собирался написать жалобу на противоправные действия полицейских. Но мне стал названивать один из сотрудников полиции и назначать встречу. Он говорил, что если я соглашусь встретиться, то передо мной извинятся и снимут обвинения по административной статье.

Полицейский сказал, что я должен написать заявление, якобы падал сам несколько раз, поэтому сломал нос

Но во время беседы в больнице полицейский сказал, что я должен написать заявление, якобы падал сам несколько раз, поэтому сломал нос. А в ином случае на меня и сына заведут уголовное дело за сопротивление сотрудникам полиции. Как я мог сопротивляться, если я лежал на земле, а их налетело несколько человек! Мое избиение попало на видео о митинге. У меня в момент разговора голова плохо соображала из-за травмы, и я подписал отказ от претензий. Но сейчас мы будем составлять заявление на действия сотрудников полиции в прокуратуру. У меня есть доказательства запугивания, и я буду добиваться наказания", – сказал Сергей Рыбаков.