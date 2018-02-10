Рейчел Брэнд из Минюста США заявила о намерении уйти в отставку

Третий по значимости чиновник в Министерстве юстиции США Рейчел Брэнд намерена уйти в отставку. Представитель министерства подтвердил эту информацию. Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, после девяти месяцев работы в Министерстве юстиции Рейчел Брэнд испытывает растущее давление в связи с заявлениями президента Дональда Трампа о министерстве и ФБР. Непосредственным начальником Брэнд является заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, на которого возложен надзор за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Республиканские законодатели обвиняют Министерство юстиции и ФБР, а также специальный суд, санкционирующий негласное наблюдение за подозреваемыми, в том, что их позиция в связи с расследованием Мюллера имеет политическую подоплеку.

Рейчел Брэнд окончила юридический комитет Гарвардского университета. В президентство республиканца Джорджа Буша-младшего она работала в Белом доме и подготовила юридическую основу для создания Министерства внутренней безопасности.